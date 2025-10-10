南美館國際大展「皮膚と內臓」10位女藝術家絕美工藝 震撼叩問生命與自我

臺南市美術館自開館以來，持續策劃當代工藝展覽與論壇，自2021年起舉辦「工藝協奏曲：臺灣X金澤工藝交流展」、2022年「逍．遙．遊當代工藝合創展」，及2024年「臺南X金澤雙城論壇：工藝與藝術的碰撞」，不僅呼應臺南作為工藝創作者聚居地，也建構出產、官、學的交流網絡，在各界引發廣大迴響。

南美館延續工藝推展的歷史脈絡，在今年秋季，邀請到日本GO FOR KOGEI 2025 總監、當代藝術領域的前金澤21世紀美術館館長、直島藝術計畫推手秋元雄史擔任策展人，策劃「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展覽，藉由其專業視野拓展並深化台日雙方於工藝、設計與當代藝術之間的交流與對話。

臺南市美術館推出「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展，大廳放置著藝術家山下茜里《渴望光明》。（南美館提供）

從感官出發，探索自我與世界

展覽從皮膚與內臟的感知為起點，試圖將自我、世界與時間組織起來。展覽從身體接觸和感官經驗中，所產生的既神秘又具象徵性的表現，以探求自我在現代的存在方式，及如何面對世界的方法。展覽由十位日本當代女性藝術家共同參與，作品涵蓋玻璃、漆藝、陶藝、織品、纖維等多元媒材，藝術家透過創作展現對生命、感官與存在的探問，每件作品都是對自我、世界與時間的深度思考。觀眾不僅能欣賞工藝的精緻，也能獲得個人感官啟發。

草間彌生在自傳《無限之網》中曾寫道：「不應該受到舊道德的束縛，要做自己喜歡的事」，這種在自由中求生存的精神也深深影響了這群藝術家的創作。

展覽以動漫《葬送的芙莉蓮》中主角打敗魔王後的旅程故事為隱喻，觀者可透過作品審視自我，重新建構與他者及「來世」的關係。展覽也藉此引導觀眾從過去與幻想中追憶與懷舊、體會靜謐與內在情感，並啟發想像力。觀者透過感官體驗，感受自我與世界的連結，探索存在的意義。

動漫《葬送的芙莉蓮》主視覺。圖／取自木棉花官方社群

記憶、旅程、邂逅與生死：透過工藝之作感受生命流動

展覽分為四大子題，探討人類生命的經驗累積、身分認同、對話與交流，以及心靈與身體的連結。透過工藝作品，引導觀眾逐步延伸至設計與當代藝術領域，探索文化意涵與創作魅力，也促進台日文化在美學觀點與創作思維上的深層對話。

臺南市美術館推出「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展

展覽首先從「記憶與情感：過去與幻想」展開，介紹牟田陽日、小林萬里子與綿結三位藝術家。牟田將陶瓷傳統圖像結合個人想像，投射自然觀；小林以「生命的循環」跨越人類與動植物的界線；綿結透過原始技法，追尋超越時代與地域的根源之美。

藝術家牟田陽日《某時某地 一對一》。（南美館提供）

藝術家小林万里子的作品《無盡的喜悅》。（南美館提供）

第二子題「旅程：探索超越界限」關注旅程與他者的相遇，成為藝術家靈感泉源。佐佐木類透過植物採集展開《植物的記憶》系列，直面土地與旅行的感受，重新發現自我。

藝術家佐々木類透過旅行中採集到的職務，將其封印在玻璃中進行燒製的特殊技法作品。（南美館提供）

而在「邂逅：與他人的共鳴」中，藝術家三嶋律恵則與義大利穆拉諾島的工匠合作，在玻璃工藝中引入新表現，使作品隨光線展現不同姿態。中田真裕以時間沉澱記憶，透過色層堆疊留下製作過程的軌跡；佐合道子則在觀察與造形之間探問生命本質。留守玲則從日常素材挖掘並顯現其新質地與特性。

展覽室C第三子題「邂逅：與他人的共鳴」陳列了四位藝術家的作品。（南美館提供）

三嶋りつ惠在玻璃燒製過程中運用不同的方式來創造出作品的多樣性。（南美館提供）

藝術家留守玲用金屬熔接與熔斷技法進行創作。（南美館提供）

藝術家中田真裕的漆器作品《漂浮》。（南美館提供）

最後「生與死：生命的律動與心理」回到「生命本質的追尋」，山下茜里剝除皮膚的表象，以鮮烈色彩描繪人類的身體，探問「人」的本質；宮田彩佳將MRI影像轉化為藝術，將原本帶有死亡預兆的影像，化為面對身體不確定性的心理回應。

藝術家宮田彩加〈核磁共振 SM20110908〉系列作品。（南美館提供）

藝術家宮田彩加本次展示的創作靈感源自於自身在醫院檢查所進行的MRI核磁共振檢驗報告圖片。（南美館提供）

藝術家山下茜里的蠟染作品《超越肌膚》。（南美館提供）

林雨宣攜手太鼓隊演出動漫主題曲〈勇者〉，呼應展覽，震撼感官

展覽開幕式的開場表演邀請忠義國小太鼓隊與歌手林雨宣共同演出動漫《葬送的芙莉蓮》的主題曲〈勇者〉，象徵挑戰過後的旅程，呼應展覽「自我、世界與時間」的主題。現場的鼓聲與歌聲讓觀眾能直接感受到展覽核心的感官震撼，同時也讓演出與展覽概念相互呼應，形成互動。而日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、臺南市文化局長黃雅玲、人間國寶陳啟村老師、南藝大校長邱上嘉等貴賓亦親臨現場祝賀。南美館董事長游文玫與館長龔卓軍致詞時，特別感謝策展團隊的努力，並誠摯邀請觀眾走進展場，親身感受工藝與當代藝術的對話；策展人秋元雄史及參展藝術家代表佐佐木類則表示，展覽並不艱澀難懂，只要以自身感官去體會，就能找到屬於自己的啟發。

臺南市美術館今舉辦「皮膚と內臓-自己、世界、時間」展開幕式，邀請知名實力派歌手林雨宣以及忠義國小太鼓隊進行開場表演，更一同演繹與展覽概念的動漫「葬送的芙莉蓮」主題曲《勇者》。

即日起至明年1月18日，歡迎大家走進南美館2館，感受當代工藝與藝術在文化與生活中的深刻連結，獲得屬於自己的感官體驗與生命感悟。

展覽資訊： 「皮膚と內臓-自己、世界、時間」

時間：2025/10/03 10:00 ~ 2026/01/18 18:00

地點：2館1樓展覽室A、2館1樓展覽室B、2館1樓展覽室C、2館1樓展覽室D (南美館2館:臺南市中西區忠義路二段 1 號)