化身中世紀劍士！奇美博物館攜手西洋武術大師推一日兵器體驗 即日起報名開始

想像自己化身西洋劍士，手握長劍，置身中世紀的決鬥場景，是否會讓你心跳加速？奇美博物館首度推出一日限定兵器體驗活動「與西洋武術大師相會—戴文．伯爾曼」，結合「大師講座」與「大師工作坊」，呈現歐洲兵器與西洋武術的歷史、文化與實戰魅力。活動將於11月1日在奇美博物館登場，即日起開放報名。

奇美博物館兵器體驗活動「大師工作坊」，帶領民眾化身西洋劍士。圖／臺灣歷史歐洲武術文化協會提供

「戴文．伯爾曼」重量級西洋武術推廣者

奇美博物館擁有全臺最豐富的兵器蒐藏，公開展示來自世界各大洲的古兵器，呈現多元工藝與文化特色。此次更首度以歐洲兵器為主角，推出一日限定體驗活動，館方特別邀請全球最大歷史歐洲武術（Historical European Martial Arts, HEMA）俱樂部Academie Duello聯合創辦人與武術總教練戴文．伯爾曼（Devon Boorman）親臨授課。他精通義大利武術，包括長劍（Longsword）、西洋劍（Rapier，或譯為禮劍）、護身劍（Sidesword）等領域，長期推廣西洋武術，為全球最具影響力的西洋武術推廣者之一。

奇美博物館兵器體驗活動「大師工作坊」，將由伯爾曼親自導覽解說奇美兵器廳的競技兵器。圖／奇美博物館提供

「大師講座」分享歐洲武術精髓 「工作坊」結合展廳導覽與實作

「與西洋武術大師相會—戴文．伯爾曼」系列活動共分為兩場，全程以英文授課，現場提供中文口譯。上午進行大師講座《從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進》，帶領觀眾探索歐洲武術從中世紀至巴洛克時期的發展，透過操作示範與互動問答，不論你是初學者或武術迷，都能輕鬆理解歐洲武術的精髓。下午舉辦大師工作坊《西洋劍士養成術》，以「動手實踐」為核心，由伯爾曼帶領觀眾走入兵器廳，導覽解說奇美典藏競技兵器，接著回到工作坊學習長劍與西洋劍的基礎技巧，並比較義大利、法國、西班牙三大流派的差異。學員將在專業指導下使用木製練習劍進行操作，感受成為「西洋劍士」的震撼魅力，透過導覽與實作體驗西洋武術的歷史厚度與文化細膩。

奇美博物館兵器體驗活動「大師講座」，伯爾曼將分享歐洲武術精髓，武術迷與初學者皆可輕鬆理解。圖／臺灣歷史歐洲武術文化協會提供

奇美博物館首度以「兵器廳」的歐洲兵器為主題，推出一日限定體驗活動。圖／奇美博物館提供

即日起開放報名 工作坊限量優惠

奇美博物館表示，兵器館藏自開館以來便深受大眾喜愛，此次首度結合國際大師、館藏導覽與實際操作，讓兵器能夠鮮活地走入生活，開啟全新的文化體驗篇章。活動名額有限，歡迎大家把握機會，走進這段橫跨中世紀至近代的武術旅程。

奇美博物館歐洲兵器探索「與西洋武術大師相會—戴文．伯爾曼」將於11/1（六）登場，大師講座《從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進》限額250人，報名費用500元。大師工作坊《西洋劍士養成術》限額30人，原價2,200元、優惠價1,980元。詳情請上奇美博物館官網。

奇美博物館首度推出兵器體驗活動「與西洋武術大師相會－戴文．伯爾曼」，透過大師講座與工作坊，呈現歐洲兵器與西洋武術獨特魅力。圖／奇美博物館提供

活動資訊 奇美博物館歐洲兵器探索《與西洋武術大師相會—戴文．伯爾曼》 📣 活動名稱 1. 大師講座《從騎士到紳士：歐洲武術與兵器的演進》

時間：2025.11.01（六）10:00-12:30

地點：奇美博物館 奇美廳

人數：13歲（含）以上，限額250人

費用：500元 2.大師工作坊《西洋劍士養成術》

時間：2025.11.01（六）14:00-17:00

地點：奇美博物館 布雷西亞廳、兵器廳

人數：18歲（含）以上成人，限額30人

費用：1,980元（原價2,200元）