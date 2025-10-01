故宮X仁海宮攜手推出「皕載風華——郎世寧數位藝術展」共慶百年風華

國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，而中壢仁海宮今年為建廟200週年，雙方繼去(113)年度首次合作舉辦「國寶巡遊─國立故宮博物院數位新媒體展」後，今年再度攜手，以義大利來華的清宮畫師郎世寧作品為主題，推出「皕載風華─郎世寧數位藝術展」，將故宮精彩的郎世寧數位展件再現仁海宮，一同慶賀雙方意義非凡的時刻。

今(30)日於仁海宮舉辦開幕記者會，故宮蕭宗煌院長、中壢仁海宮王介禧董事長、桃園市王明鉅副市長、范振修國策顧問、桃園市議會黃崇真議員、魏筠議員、桃園市政府客家事務局范姜基泰局長、民政局藍品畯副局長、國立歷史博物館洪世佑館長、松山奉天宮林賢平主委等嘉賓蒞臨現場，一同慶賀展覽正式開幕、圓滿順利。

故宮蕭宗煌院長致詞

故宮蕭宗煌院長表示，非常榮幸再次與中壢仁海宮攜手合作。仁海宮自1826年建宮以來，深耕在地二百年，是桃園中壢地區重要的信仰中心，也保留了許多珍貴的民俗與藝術文化資產。今年適逢仁海宮建宮200週年與故宮百年院慶，雙喜臨門，意義非凡。蕭院長特別指出，故宮與桃園的緣分可追溯至75年前，1948年第一批故宮文物南遷來台時，曾在桃園楊梅短暫停留，奠定今日典藏基礎。本次推出《皕載風華——郎世寧數位藝術展》，結合新媒體與數位科技，讓藝術之美再度在桃園綻放。感謝仁海宮對展覽數位化與巡展的支持，希望能透過這樣的跨界合作，拓展更多元的交流形式，攜手為台灣的文化、藝術與教育創造更深遠的價值。以不同媒介讓故宮文物深入民間，打造台灣的故宮、全民的故宮、生活的故宮。

《皕載風華——郎世寧數位藝術展》將故宮所藏，郎世寧各式以祥瑞與祝壽為題的畫作，透過AI與數位科技，重現郎世寧筆下花鳥瑞獸的神采風華。展覽中，觀眾將會走入以〈仙萼長春〉為靈感的「萬花幻象—仙萼長春」，沉浸於綻放的繁花鏡像間；「花鳥走獸—探索郎世寧的畫境世界」以滑軌螢幕打造虛擬畫境，引領觀眾與奇禽瑞獸共遊；「御園生境—郎世寧的自然妙筆」則透過曲面投影與AI技術，令畫中瑞獸由靜轉動、躍然而生；另外，展場亦設有「品畫探珍—文物解說區」，以互動桌的形式展示郎世寧文物的高解析圖檔，能夠仔細欣賞其筆下的構圖巧思與吉祥寓意，一同走入融合藝術與科技的吉祥世界。

「花鳥走獸—探索郎世寧的畫境世界」以滑軌螢幕打造虛擬畫境，引領觀眾與奇禽瑞獸共遊。 展覽拍照打卡牆

《皕載風華——郎世寧數位藝術展》以故宮典藏郎世寧畫作中，蘊含吉祥意象的花卉、瑞獸，以數位科技再現風華，寄寓雙方「長春」的美好祝願，共賀雙方百年之喜。

國立故宮博物院與中壢仁海宮強強聯手，推出「皕載風華─郎世寧數位藝術展」。