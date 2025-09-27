臺師大「表演藝術學系」成立 打造原創音樂劇人才培育基地

臺師大迎來表演藝術教育新里程碑！自115學年度（2026年）起，原「表演藝術研究所」與「表演藝術學士學位學程」正式整併為「表演藝術學系」，臺師大表演藝術研究所所長暨學程主任吳義芳教授表示，表演藝術系將以培育原創音樂劇、業界人才為目標，結合產學資源，推向國際舞台，打造永續的劇場生態。

臺師大表演藝術研究所成立於94學年度，長期致力於音樂劇、藝術管理等專業人才培育；105學年度則設立學士學位學程，銜接大學與研究所，培養多元跨域的劇場人才。如今兩者合一，不僅象徵臺師大在表演藝術教育領域的完整發展，也標誌著音樂劇人才培育的深耕與拓展。

吳義芳指出，表演藝術系成立的初衷來自於二十年的累積，尤其在音樂劇方面，培育路線相當清楚，未來學系將以大學部為基礎，擴大產學連結，並以「中文原創音樂劇」為核心，強調從零到有的創作過程，讓學生在舞台上發光發熱。

新成立的表演藝術學系，課程涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、劇場技術、行銷等領域，學生不僅學習專業技能，更必須親身參與舞台演出，從演員訓練到行銷推廣，培養兼具表演底子與跨域創作能力的全能型人才。

此外，研究所自115學年度起將新增「全英語學位學程」（Graduate Programs in English, GPE），招收國際學生，打造國內外人才共學的環境。吳義芳期盼透過全英語課程，將台師大的表演藝術教育推向國際，培育具有國際視野與多元能力的專業人才。

對於懷抱表演藝術熱忱的高中生，吳義芳熱情喊話，臺師大表演藝術學系不僅結合產業趨勢，更是原創音樂劇發展的重要基地，將成為臺灣表演藝術產業的培育重鎮。

