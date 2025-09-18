2025全國古蹟日／文資局聯手文訊出版《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》聚焦民生古蹟魅力

全國古蹟月的二部曲，由文化部文化資產局與文訊雜誌社共同策劃出版的「國定古蹟專刊」系列專書第三冊《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》，9月17日下午於紀州庵文學森林舉行新書發表會。出席貴賓包括文化部文化資產局長陳濟民、古蹟專家李乾朗、文訊雜誌社社長封德屏，以及參與本書的創作者蕭詒徽、葉淳之、李秉樺、徐禎苓、謝鑫佑等，還有蘆洲李宅、陳悅記（老師府）、進士第、金廣福等國定古蹟代表人也都到場共襄盛舉。

出版專書 帶領讀者神遊古蹟

文化部文化資產局長陳濟民致詞時提到，全國有形文化資產超過3,000處，其中光是國定古蹟就有112處。過去對於古蹟書寫或介紹的方式多半強調文資專業，相對較為生硬，這次為了方便大眾閱讀而選擇與文學結合。《停跡坪》專案團隊提供各種歷史資料、故事給作家爬梳並親自走訪，本次希望透過非虛構的報導文學，或者是詩意的小說、散文書寫，用更多元的方式介紹古蹟，使古蹟的文化價值被更多人看見。

文化部文化資產局長陳濟民致詞。

古蹟專家李乾朗教授致詞則謙稱，自己能做的只是稍微校對作者們在年代與歷史史實不要偏離太遠，但不能夠影響作家們的書寫想像。這16處古蹟透過12作家的文字、想像力的鋪陳，讓讀者可以先神遊一趟，進而走到現場，讓想像與現實疊合。作家們透過情節編織出立體的空間，為讀者們搭造場景、走入時空，看見古蹟背後的故事，並藉由作家之眼擴充它們的文化內涵與意義。

文訊雜誌社社長封德屏致詞則表示感謝文化部文資局的信任，而李乾朗教授是整部作品最大的靠山。我們與作家們一起從北到南走訪古蹟，得到如此豐碩的文本，能夠與歷史、空間對話，彷彿也開啟了心靈之旅。另外更感謝插畫家萬向欣細膩的筆觸，讓讀者彷彿能夠一探古蹟內部；而設計師黃子欽總是先熟悉內容，打造出最完美的設計。是這些一起成就了《停跡坪》這部作品。

國定古蹟專刊《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》顧問、古蹟專家李乾朗教授致詞。

文訊雜誌社社長封德屏致詞。

《停跡坪》聚焦民生古蹟 多元文學形式展現歷史魅力

書名《停跡坪：16處國定古蹟的文學跨界書寫》

作者： 李秉樺, 邱常婷, 徐禎苓, 張郅忻, 陳育萱, 陳顥仁, 奧崴尼．卡勒盛, 楊富閔, 葉淳之, 廖振富, 蕭詒徽, 謝鑫佑

出版社：文訊雜誌社

出版日期：2025/09/18

而撰稿作家代表謝鑫佑、徐禎苓、蕭詒徽、李秉樺、葉淳之也到場支持，分享各自的創作過程。謝鑫佑深感古蹟的魅力與特殊的創作機會；而徐禎苓則形容本次創作如同「琥珀」般美麗；蕭詒徽認為讀者將因內容走入現場，進行思考、打開自己的五感；李秉樺則說本次機會讓他連結了馬偕、牛津學堂與淡水的身世。每一位作家面對古蹟，都找到了他們感動的地方以及詮釋的方式。

《停跡坪》為「國定古蹟專刊」系列叢書的第三本。該系列自推出以來，秉持「讓古蹟真正走入民眾日常」的理念，前兩冊《寧靜時光》、《歷史上的刺蝟島》分別聚焦宗教信仰、軍事遺構，本書以「民居生活」為主，類型包含了宅第、教育機構與公共建設等16處古蹟。《停跡坪》將古蹟視為「時光停留的痕跡」，古蹟不只是一座建築物，期待大家用不同方式去挖掘古蹟的內裏。

本書邀請創作者，以散文、紀實報導、小說等不同文學形式展現古蹟的多重可能性，包含以史料為本的虛構小說、奇幻玄疑的魔幻旅程、橫跨半世紀的跨國愛情故事，也有透過拜會古蹟後代子孫而展開的文史對話。作家透過實地探訪古蹟，保留身處古蹟現場的地方感，並整合歷史資料，以古蹟空間與歷史為基礎，書寫出一篇篇好看的文章，希望可以引領讀者跟隨作家的筆尖，進入故事情境，回望古蹟的意義和文化價值，最後走進古蹟，用自己獨有的方式理解古蹟。

加碼延伸講座與走讀票選

本書可於誠品等各大通路購買，也將於9月21日（星期日）在臺北舉辦「進入歷史的隙縫」講座，同時策畫「古蹟走讀票選」，由觀眾朋友投票選出本書中最想去的地點，後續將邀請古蹟專家帶領讀者實地走讀。喜愛古蹟、文史、文學的朋友千萬不要錯過。更多活動資訊請至文資局全國古蹟日活動官網、官方社群，或至文訊雜誌社官方社群查詢。

啟動儀式揭曉12位作家書寫16處古蹟，左起文化部文資局主任陳柏欽、局長陳濟民、文訊雜誌社社長封德屏、古蹟專家李乾朗。

推薦講座 進入歷史的隙縫──文學創作者如何觀看古蹟

日期：2025年9月21日（星期日）14:00-16:00

地點：紀州庵文學森林古蹟（臺北市中正區同安街107號）

講者：蕭詒徽．徐禎苓．邱常婷 推薦活動 走讀地點，由你決定！

古蹟走讀票選網址：立即了解