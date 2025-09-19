2026台北國際書展徵展報名中 明年主題「閱讀泰精彩」2/3-8登場

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的第34屆台北國際書展，將於2026年2月3日至8日假台北世貿中心展覽一館盛大舉行，即日起開始接受報名至10月3日下午6:00止，歡迎各位出版同業先進踴躍報名參展。

本屆書展邀請泰國擔任主題國，以「閱讀泰精彩」 Reading is Amazing為題，展現泰國融合傳統與創新的文化魅力。近年泰國流行文化從戲劇、美食、時尚到觀光在台灣掀起熱潮，出版作品也深受讀者喜愛，包括影劇原著、懸疑推理、BL文學及東南亞文學獎得獎作品，皆展現強大吸引力。2026泰國主題館將以宏觀視野，帶領讀者探索泰國文化精神、出版能量與創意活力。

2026台北國際書展徵展起跑，泰國商務處處長李凱莉(左起)、文化部人文及出版司副司長朱砡瑩、台北書展基金會董事長郝明義、台北書展基金會執行長涂文貞合影。

參展好康多 優惠不斷

主辦單位持續爭取世貿優惠，參展單位享有7至79折不等展位費用，並同步享受實體與線上書展並行雙重效益。透過「Online Book秀」與「閱讀沙龍Online」，參展好書與影音短片可跨越場域，觸及更多讀者，擴大曝光。

書展現場上千場閱讀活動，長年為台北國際書展特色之一。主辦單位持續提供活動辦理補助及國際作家來台補助，鼓勵出版社邀請作家策畫各式活動，拉近作者與讀者距離。

多元媒介 書展魅力再升級

為了提供參觀讀者難忘的體驗、出版社與讀者間珍貴的交流機會，書展將活絡運用多重媒體管道、社群平台，並邀請跨界名人及民間企業合作，以增加宣傳能量，觸及不同族群、鼓勵入場參觀、增加書展更大的影響力。

2026年，展場將設置「短講直播室」，活動內容將於現場直播並於展後上架Podcast，讓未能到場的讀者也能即時收聽、展後回味，突破時空限制。另有「城市在閱讀」暖身活動，串聯全國書店、圖書館、學校及藝文場館，讓書香遍地開花。

2026台北國際書展徵展起跑，圖為2025年書展盛況。

入場優惠多 多元方案驚喜連連

為了鼓勵全民共享閱讀樂趣，凡18歲以下學子及幼童皆可免費參觀，讓年輕世代在寒假中親近書香、體驗閱讀樂趣；同時，展期也優待來自桃園（含）以南及宜花東地區的讀者，只要持當日台鐵或高鐵紙本票根，即可免費入場，讓全台愛書人齊聚台北，共度年度閱讀盛會。

此外，書展鼓勵讀者提前購票，不僅能減少現場排隊時間，更能享受限量的專屬優惠驚喜。展期中也將推出購書滿額好禮活動，邀請讀者挑選心儀好書之餘，將紀念禮品帶回家，讓參觀的書香體驗更添溫度與回憶。

展場亮點多 大小朋友齊歡聚

廣受師生與團體喜愛的「寒假趣書展」，活動結合闖關與探索，引導不同年齡層的學生團體在展館中體驗文化、認識主題國，並透過參與活動加深對閱讀的興趣。這不僅讓書展成為寒假最佳的校外學習場域，也讓師生團體能在參觀過程中留下難忘回憶。

同時，最受期待的「兒童主題館」將持續以專業策展開發多元閱讀與互動體驗，打造創意與跨域交融的閱讀饗宴。「數位主題館」則緊扣科技與閱讀的發展脈動，展示現代數位出版與閱讀的新樣貌，讓觀眾一窺出版產業的未來趨勢。

台北國際書展是愛書人每年朝聖之處。

展覽規劃 精彩可期

2026書展將於世貿一館展出，規劃有綜合書區、國際書區、動漫輕小說區、數位出版及學習區、童書區、外文書區。另外，呼應泰國主題國特色，本屆書展更規劃多元主題活動，延伸至泰式飲食文化、音樂影視、香氛氣味等領域，帶來跨界交流與沉浸體驗，使讀者在閱讀之外，也能全方位感受泰國文化的精彩魅力。

另外，由台北書展基金會主辦之「台北國際書展大獎」、「金蝶獎－台灣出版設計大獎」，報名已於即日起展開，以推廣並獎勵出版社、作家、書籍設計者等從業人員，屆時將由書店、圖書館、書展現場等不同通路的展示與合作推波助瀾，促進入選出版品掀動暢銷風潮。

2026年台北國際書展，徵展報名即日起至2025年10月3日截止，採線上報名作業，更多資訊請至台北書展基金會官網https://www.tibe.org.tw/查詢。

展覽訊息 2026第34屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2026

地點：台北世貿中心 展覽一館一樓 時間：

2/3－5 （週二～週四） 10:00-18:00

2/6－7 （週五～週六） 10:00-22:00

2/8（週日） 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

2/3專業日：10:00-17:00 開放專業人士換證