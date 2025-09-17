2025全國古蹟日／公認台北稀有古蹟參觀僅一天！網友：一定要朝聖

一年一度的「全國古蹟日」將於本週六日（9月20、21日）登場，全台各地古蹟將提供免費參觀或優惠參訪的機會與活動。對台北民眾與文化迷來說，最值得期待的，莫過於平時不對外開放、僅在古蹟日限定開放一天的兩大古蹟：「臺灣總督府專賣局」與「立法院」。儘管兩處古蹟特點極其相似，均屬於日治時期的官署建築，建築落成至今也都有近百年歷史，建物風格皆以近代西洋建築樣式為基底，並混合當時流行的巴洛克、文藝復興與新古典元素，不過近日一名台灣網友近日在社群平台「Threads」還特別點出，兩處古蹟還有參觀重點，其實各有不同。

專賣局開放空間不多，主要以大廳的空間展示為主，大約半小時內即可走完，如果想深入日治時代的專賣局歷史與文物，建議可去鄰近的國立臺灣博物館南門館參觀；相比之下，立法院則開放範圍較大，需要花上更多時間參觀，甚至還有特製印章可提供參訪民眾收藏，此外，網友也分享一個自身觀察，通常立法院與總統府開放日常駐的警察「年輕又帥氣」，成為另類看點。

特別提醒，參觀「臺灣總督府專賣局」與「立法院」不需事先預約，但立法院需攜帶證件並通過安檢後才能進入。留言下方甚至有網友已先提供建議參觀路線，可以先參觀範圍較小的專賣局，再移動到立法院深入探索，以便掌握行程時間。雖然也有人認為專賣局開放空間有限，「三分鐘就能走完」，但仍是難得一見的歷史場景，具有文化價值。

列為國定古蹟的專賣局(今臺灣菸酒股份有限公司) 建築外觀。圖／文資局官網

列為市定古蹟「立法院」外觀。圖／記者陳正興攝影，聯合報系新聞資料庫 陳正興

文化部文化資產局響應歐洲遺產日精神，每年於九月第三週訂為「全國古蹟日」，文化部每年9月第三個週末響應歐洲遺產日，舉辦全國古蹟日活動，帶領民眾深入體驗隱藏於各地的文化資產，今年更邀請全台22縣市串聯，推出不少系列響應活動也同步在本周末熱鬧登場！

最受矚目的莫過於「2025 臺北古蹟日」。走過140週年建城歷史的臺北，會有哪些歷史故事與古蹟與我們的生活息息相關呢？以「行經之地」為主題，聚焦臺北鐵道沿線的文化資產，規劃為期三個月相關活動，從車站、機廠到倉庫、工廠，探索城市邊界的歷史地景，配合走讀導覽、攝影沙龍、系列講座、修復工作坊、老屋夜派對等多元形式，引領大眾深入體驗鐵道沿線的文化肌理，看見城市的舊軌與新生。

（左起）「全國古蹟日」主視覺與「2025 臺北古蹟日」主視覺。

無論是走進立法院感受民主殿堂氛圍，還是親臨日治時期的專賣制度遺跡，或者參訪全台其他古蹟，歡迎對古蹟與歷史文化感興趣的民眾，不要錯過這場一年僅此一次的古蹟盛會，持續關注活動動態歡迎至文資局全國古蹟日活動官網或社群平台查詢。

全國古蹟日 開放免費參觀時間：2025/9/20（六）9:00-17:00 臺灣總督府專賣局

地點：臺北市中正區南昌路1段1、4號

立法院

地點：臺北市中正區中山南路1號