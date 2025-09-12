駁二為2025高雄設計節暖身　Threads「一天一則高雄」引爆城市共鳴

為宣傳即將在10月2日登場的高雄設計節，駁二藝術特區在Threads社群上推出「一天一則高雄直到開展」的系列發文，討論這座城市的獨特與情感。8月11日發出第一篇高雄是一座有愛的城市，搭配彩虹地景的空拍照，引起不少共鳴，至今已經累積了30篇，從許多有趣的面向切入高雄這座城市。

2025高雄設計節將於10月2日至11月2日於駁二藝術特區展出

高雄市政府文化局長王文翠表示，今年的高雄設計節以「高潮指南：你的主張What is your voice」為題，即將在高雄最潮的駁二藝術特區舉辦，邀請「選選研」團隊策展規劃，把高雄變成一個潮牌，傳遞各種創意主張的高雄態度。也因此，駁二以「高雄」這座城市為題在社群上進行系列發文，發掘高雄的有趣之處，例如「據說高雄人學會叫爸爸媽媽之前，就已經會背一心到十全」，收到廣大回響，更有網友回覆「數123就一起教」、「這不是大港兒女的必備技能嗎」，甚至有網友翻出國小班級歌唱比賽的歌曲《我愛高雄》，歌詞就從一心唱到十全。

策展團隊「選選研」設計總監林唯哲表示，高雄是他生長的城市，從小混新堀江的他，雖然現定居東京，對於高雄仍抱有十分獨特的情感，這次在高雄設計節中匯集了60位設計師，期待用創意的方式重新定義城市，解析各種高雄現象，定調各種高雄態度。

在駁二藝術特區Threads上的30篇貼文中，有許多高雄經典場景與話題，例如「去哈囉市場說哈囉」、「帶你去夢裡」等貼文，用趣味創意的手法說明了高雄特有地名的由來，民眾驚回長這麼大第一次知道哈囉市場的由來。「高雄無限城」從85大樓內部往上拍，拍出仿如動漫無限城的場景也令人驚嘆。身為海港城市，更少不了乘載回憶的旗津渡輪。此外，從飛機上往下俯瞰的高雄空拍，更帶出了85大樓比半屏山高的冷知識。

高雄設計節暖身系列貼文到哈囉市場說哈囉

以飛機空拍視角帶出冷知識，告訴民眾八五大樓高度比半屏山高

駁二藝術特區Threads持續一天一則高雄系列發文直到2025高雄設計節開展，「高潮指南：你的主張What is your voice」將於10月2日至11月2日於駁二藝術特區大勇區P2倉庫展出，六主題展區與潮流賣店呈現高雄不設限的創意與態度，更多詳細資訊請至駁二官網查詢。

「一天一則高雄直到開展」以彩虹地景揭開序幕

高雄設計節暖身系列貼文讓網友讓網友一窺八五大樓內部令人驚嘆的無限城視角。

高雄鳥松夢裡地名特殊，讓人會心一笑

2025高雄設季節 高潮指南：你的主張What is your voice

時間：2025/10/2-11/2

地點：駁二藝術特區 大勇區P2倉庫

票價：免費入場