畫廊協會33周年宣布啟動「畫廊未來學院」 首屆課程最快7月登場

社團法人中華民國畫廊協會（以下簡稱畫廊協會）於2025年6月6日舉辦慶生活動，慶祝協會自1992年成立以來的第33個生日（6月8日），並正式揭幕搬遷後的新會址。同時，協會亦宣布全新計畫──「畫廊未來學院 Gallery Future Academy」正式啟動，展現對產業人才培育與永續發展的深刻承諾。

新的辦公地點設於台北市復興南路二段268號10樓，鄰近捷運科技大樓站，緊鄰北師美術館，藝文氣息濃厚。辦公室整體使用空間比舊址增加將近八成，除了日常工作，特別規劃了寬闊的多功能會議空間，將成為協會會員、藝術從業人士舉辦交流活動、會議及各類藝文講座的全新場域，象徵協會朝向更高規格、更具國際視野的階段邁進。

社團法人中華民國畫廊協會雙喜臨門，不只喜迎新會所，更舉辦生日派對歡慶會所走過33個年頭。

藝術產業全球化，畫廊未來學院全方位育才計畫啟動

有鑑於藝術產業進入全球化時代的背景，對於營運人才的需求逐日攀升，藝術博覽會密集的活動也已在全球範圍內快速擴張，需要能夠系統性培養所需人才的課程。畫廊協會即將啟動的「畫廊未來學院」，即以實務導向為核心，針對畫廊營運所需的行政與銷售職能，規畫基礎與進階兩大學程，課程橫跨藝術市場趨勢、藝博會實戰、藝術寫作、合約稅務等面向，由業界實務講師親自授課，期望實際解決產業面臨的人才培育困境。

畫廊協會理事長陳菁螢表示：「產業缺工不是新聞，但我們希望提出解方。畫廊未來學院的目標，是希望為產業培育出能立即上場的畫廊行政與業務人才。」首屆畫廊未來學院課程預計自7月開始招生。

慶生活動邀集歷屆理監事、會員畫廊代表及業界夥伴，共同回顧協會走過的三十餘年歷程。第五屆理事長黃承志回憶，當年團隊規模僅有4至5人，發展至今，令人欣慰；期待未來更上一層樓。第十三、十四屆理事長鍾經新則表示，疫情期間協會面臨極大的挑戰，在全台團結努力下度過危機，展現堅毅靭性。第十一、十五屆理事長張逸羣則感性地回顧協會成長歷程，提到創會初期的財務困境，感謝包括黃前理事長在內歷屆理監事的努力付出，並期許協會在新會所內持續茁壯發展。

畫廊協會將陸續公布畫廊未來學院課程詳情、招生辦法與學員申請資訊，敬請關注中華民國畫廊協會官方網站與社群平台。

畫廊協會新會所搬遷派對合影 - 左起典藏藝術家庭簡秀枝社長、畫廊協會陳菁螢理事長、畫廊協會游文玫秘書長。 左起-畫廊協會陳菁螢理事長、白鷺鷥文教基金會陳郁秀董事長、時藝多媒體董事長黃文德、畫廊協會游文玫秘書長。 左起-時藝多媒體林宜標董事總經理、畫廊協會陳菁螢理事長、臺北市議會許淑華議員、畫廊協會游文玫秘書長。

33周年暨喬遷派對 歷屆理事長們與貴賓齊聚合影。