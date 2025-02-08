2025台北國際書展／「文學力量能夠跨越時空」人權館精彩講座3連發 推薦書、亮點一次看

2025台北國際書展熱鬧開展，國家人權博物館於世貿一館A1319「人權Discovery」展位精心策劃一系列專題講座，今（8）明（9）兩日還有多場精彩講座，主題橫跨文學創作、繪本出版、影視製作，歡迎民眾前來共襄盛舉，一起探索歷史，以購書取代購物。

人權館表示，書展講座昨（6）日與今（7）日分別由繪本作者陳威諺與插畫創作者太迪了分享新作《發現》及《牆外的牆》，以及小說家黃崇凱與歷史工作者林易澄對談其駐館計畫孕育之作《反重力》，吸引許多愛好文學與繪本的民眾駐足聆聽。

繪本新書 場次一 2/6 1300 《發現》(陳威諺、郭正寧對談)

第三屆人權教育繪本工作坊首獎作品《發現》的作者陳威諺與繪本創作者郭正寧對談，分享工作坊的學習經驗及創作上的巧思，做為作品原型人物的政治受難者前輩陳欽生也與夫人一起到場聆聽。郭正寧表示，透過繪本工作坊與其他學員、受難者及其家屬們一起回顧過去這段歷史，是彌足珍貴的經驗；陳威諺則表示雖然工作坊的學習並不輕鬆，但從中認識許多的歷史及生命故事。

陳威諺透過隱喻性的魚缸、車子與雕像等視覺語言，將威權統治下的壓抑與孤獨加以具象化，圖像簡單卻發人深省。他利用空缺主受詞的文字描述讓讀者自行詮釋，用沒有明確五官的加害者圖像寄託真相等待揭露的寓意，全書充滿各式彩蛋，吸引與會民眾熱烈討論、分享感受。陳威諺表示，「戒嚴時期的壓迫或許已隨時間淡去，但它對個人與家族的影響卻如同深埋的傷痕，仍需我們不斷去發現、去療癒。」他希望這本書成為一個敲門磚，引導更多人認識過去的歷史，讓這些生命記憶不隨風消逝。

繪本《發現》的作者陳威諺表示，歷史造成的傷害並不會隨著時間的過去而消失。他希望透過繪本將這些故事留存下來，讓更多人發現這些歷史與這些曾經存在的生命故事。

作為繪本《發現》原型人物之一的政治受難者陳欽生前輩(圖中)也與夫人(圖右)一起到場聆聽。

繪本《發現》於2024年8月出版，為人權教育繪本工作坊第三屆首獎之作，作者為陳威諺。

繪本新書 場次二 2/7 1500 《牆外的牆》(太迪了、簡庭棻對談)

同屆得獎作品《牆外的牆》的作者太迪了與小典藏童書編輯簡庭棻對談，分享作品的創作歷程與蘊藏背後的情感世界。本書以白色恐怖時期在獄中出生、被養育的孩童為主角，透過童真的視角呈現高牆內外的世界，看見在牢房的門外，還有難以計數的門和無法穿透的牆，看不見天空。既有天真的歡悅，也有無法逾越的現實藩籬。編輯簡庭棻指出，「牆」的概念在作者太迪了心中有不可取代的地位；太迪了則期待透過這個故事去安慰所有受傷的人，無論大人或是小孩，並引用她留在封底的話「抬頭應該要能看見……」，邀請大家一同探索其中的深意，找出屬於自己的答案。

《牆外的牆》作者太迪了(圖右)與小典藏童書編輯簡庭棻(圖左)對談，分享創作發想的歷程。

作者太迪了表示，這個故事雖然無法涵蓋所有的臉孔與生命經驗，但透過這本書讓人進一步想像，讓更多人感同身受，仰望天空，找尋答案，那她的目的就達成了。

2025年2月4日繪本《牆外的牆》由小典藏出版上市，作者太迪了現身人權館書展區開講。圖／取自太迪了臉書

繪本新書 場次三 2/7 1900 《反重力》(黃崇凱、林易澄對談)

小說家黃崇凱與歷史工作者林易澄、春山出版社總編輯莊瑞琳一起暢談新作《反重力》，該書以臺灣白色恐怖時期為背景，重新探索了彭明敏逃亡、泰源監獄事件及蔣經國訪美遭刺等重大政治事件，深刻描繪1970年代的政治壓迫、抗爭與希望。小說透過重力與反重力的隱喻，融合史實與虛構的敘事手法，重構了臺灣白色恐怖時期的激烈對抗。黃崇凱表示，「文學的力量在於它能夠跨越時間與空間，讓讀者走入人物的內心世界，感受他們的痛苦、堅持與希望。」歷史不僅僅是事件的記錄，更是人類情感和思想的集合。

黃崇凱認為，歷史是告訴你已經發生的事情，小說則是在描述可能發生的事情，如何捕捉這些尚未發生、模糊的狀態，便是小說創作的著力點。

小說家黃崇凱（圖中）與歷史工作者林易澄（圖左）、春山出版社總編輯莊瑞琳（圖右）一起暢談他的新作《反重力》，分享創作歷程。

華文創作小說《反重力》由春山出版去年9月出版，作者黃崇凱現身人權館書展區開講。圖／取自太迪了臉書

人權館表示，今（8）明（9）兩日的4場講座將延續這股討論熱潮，邀請繪本作家cincin chang與文字工作者劉維人對談新作《長頸鹿總統》，分享從故事原型走到實體書籍出版的箇中甘苦；排灣族散文家利格拉樂‧阿𡠄帶來從原住民視角出發的白恐書寫；客家電視臺旗艦劇集《星空下的黑潮島嶼》美術設計尤稚儀和美術指導賴勇坤，分享如何再現綠島新生訓導處歷史場景；並由詩人向陽與陳允元帶來將於下半年出版發行的《臺灣白色恐怖詩選》精彩內容。人權館誠摯邀請民眾蒞臨書展現場，一同透過文字與圖像來探索歷史，看見人權的珍貴價值。

國家人權博物館

攤位編號：A1319

主題：人權Discovery 展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網