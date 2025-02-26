文化部「第47次中小學生讀物選介」即日起受理報名！

琅琅悅讀／ 中小學生讀物選介
文化部「第47次中小學生讀物選介」即日起至2025年3月13日開放報名。
文化部「第47次中小學生讀物選介」即日起至2025年3月13日開放報名。

於今（24日）公佈「第47次」活動簡章，即日起至3月13日止受理報名，凡於去（113）年1月1日至12月31日期間，於國內發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、機關（構）、學校、個人均可參加。

文化部表示，中小學生讀物選介活動希望能推介適合中小學生的讀物，配合推廣，提升兒少閱讀視野及興趣，文化部將邀集相關領域的學者專家籌組委員會，辦理評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分為「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」八個參選類組，並鼓勵以面臨傳承危機之國家語言創作的讀物報名。

獲選書單將公佈於活動官網，作為兒童與青少年、家長、教師選擇讀物，以及各級學校、選購參考，官網內完整呈現過往5年的讀物推介書單，歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。

本活動一律採用網路報名，有意參加者請先上網詳閱報名簡章規定，並列印報名表連同應檢附之文件、參選讀物，於截止期限前，以掛號郵寄至承辦單位「聯合線上股份有限公司—中小學生讀物選介活動專案小組」（地址：221431新北市汐止區大同路一段369號1樓）。

【第47次中小學生讀物選介】

報名日期：即日起至3月13日（四）
官方網站：http://book.moc.gov.tw/

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
中小學生讀物選介 閱讀 文化部 出版 圖書館

逛書店

NVIDIA輝達之道：第一本輝達詳解！從AI教父黃仁勳的登頂之路，看全球科技投資前景

NT$ 338

90天900萬：寫給迷途投資人的速度盤獲利心法【10週年全新增訂版】

NT$ 315

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

職場不是自助餐，哪能只挑你要的？「葳老闆」周品均的30道職場辣雞湯

NT$ 315

延伸閱讀

文化部「第47次中小學生讀物選介」即日起受理報名！

音樂YTR海牛解鎖解說《孟德爾頌「們」的鋼琴三重奏》明天誠品表演廳登場

2/21世界母語日國資圖推出「原創之星100」書展 數位繪本拓展台灣學生閱讀視野

灣聲國際音樂大賽「作曲組」冠軍卓綺柔 再獲廣藝特別獎成最大贏家

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。