桃美館舞墨慶蛇年！「第19屆桃園全國春聯書法比賽」揭曉得獎名單
由桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）主辦的「第19屆桃園全國春聯書法比賽」決賽，於1月11日在桃園市立大園國際高級中等學校熱鬧舉行，現場聚集全國各地書法好手們角逐決賽，以春聯寫下對2025年的蛇年祝福。本屆初賽共1242件作品報名，入選279件參與決賽，歷經上午激烈比賽，共有155個獎項頒出。下午舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，並由桃園市文化局副局長唐連成頒發首獎，社會組由施長志、簡宏名(依姓名筆劃排序) 奪得首獎殊榮，長青組及大專組則各由林杏嬌、黃冠瑜榮獲首獎。
桃園全國春聯書法比賽是每年桃園市最具代表性的書藝競賽，決賽開幕式邀請到桃園市副市長王明鉅、桃園市文化局副局長唐連成、文化局主任秘書暨桃園市立美術館代理館長張至敏及決賽評審們，共同揮毫寫下「乙巳騰蛇呈祥 福壽安康 鵬程萬里」祝願詞，為桃園市許下新的蛇年美好願景。本屆比賽總獎金更提高至新臺幣60萬4,000元，首獎得獎者均獲本競賽最高獎金3萬元。
本比賽鼓勵各年齡層共同參與，共計9組，分為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，將書法結合春聯揮毫的比賽形式，讓民眾展現書法實力並融合創意，期推廣書法文化的傳承及發展，將書法藝術帶入現代多元社會之中。
此外，現場也規劃名師揮毫贈字、斗方與紅包拓印等手作攤位活動，民眾不論參賽與否，皆能體驗具年節特色的書法傳統活動，創作出屬於自己的藝術作品，增添更多年節趣味及互動樂趣。
決賽評審邀集10位專家學者及書法名家，包括張炳煌、張日廣、陳宏勉、谷川雅夫、李芳玲、林榮森、莊連東、林俊臣、江柏萱，在書法領域成就上各具專業性及多元性，共組專業客觀的評審陣容。決賽完整得獎名單將公布於桃園市立美術館官網。
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