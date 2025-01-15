桃美館舞墨慶蛇年！「第19屆桃園全國春聯書法比賽」揭曉得獎名單

由桃園市立美術館（以下簡稱桃美館）主辦的「第19屆桃園全國春聯書法比賽」決賽，於1月11日在桃園市立大園國際高級中等學校熱鬧舉行，現場聚集全國各地書法好手們角逐決賽，以春聯寫下對2025年的蛇年祝福。本屆初賽共1242件作品報名，入選279件參與決賽，歷經上午激烈比賽，共有155個獎項頒出。下午舉行頒獎典禮揭曉得獎名單，並由桃園市文化局副局長唐連成頒發首獎，社會組由施長志、簡宏名(依姓名筆劃排序) 奪得首獎殊榮，長青組及大專組則各由林杏嬌、黃冠瑜榮獲首獎。

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」開幕式由桃園市副市長王明鉅、桃園市文化局副局長唐連成、桃園市立美術館代理館長張至敏及本屆評審委員共同為決賽進行開筆儀式

桃園全國春聯書法比賽是每年桃園市最具代表性的書藝競賽，決賽開幕式邀請到桃園市副市長王明鉅、桃園市文化局副局長唐連成、文化局主任秘書暨桃園市立美術館代理館長張至敏及決賽評審們，共同揮毫寫下「乙巳騰蛇呈祥 福壽安康 鵬程萬里」祝願詞，為桃園市許下新的蛇年美好願景。本屆比賽總獎金更提高至新臺幣60萬4,000元，首獎得獎者均獲本競賽最高獎金3萬元。

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」開幕式由桃園市副市長王明鉅致詞。圖片／桃園市立美術館提供

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」開幕式由桃園市副市長王明鉅試題開封

本比賽鼓勵各年齡層共同參與，共計9組，分為國小中低年級組、國小高年級組、國中組、高中職組、大專組、社會組、長青組、新住民組及翰墨迎春創意組，將書法結合春聯揮毫的比賽形式，讓民眾展現書法實力並融合創意，期推廣書法文化的傳承及發展，將書法藝術帶入現代多元社會之中。

此外，現場也規劃名師揮毫贈字、斗方與紅包拓印等手作攤位活動，民眾不論參賽與否，皆能體驗具年節特色的書法傳統活動，創作出屬於自己的藝術作品，增添更多年節趣味及互動樂趣。

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」決賽國小中低年級組比賽現場

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」決賽新住民組比賽現場

決賽評審邀集10位專家學者及書法名家，包括張炳煌、張日廣、陳宏勉、谷川雅夫、李芳玲、林榮森、莊連東、林俊臣、江柏萱，在書法領域成就上各具專業性及多元性，共組專業客觀的評審陣容。決賽完整得獎名單將公布於桃園市立美術館官網。

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由桃園市文化局副局長唐連成頒發社會組首獎施長志、簡宏名

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由桃園市文化局副局長唐連成頒發長青組首獎林杏嬌

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由評審委員張炳煌頒發大專組首獎黃冠瑜

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由評審委員張日廣頒發國中組獎項

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由評審委員谷川雅夫頒發新住民組獎項

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由桃園市立美術館代理館長張至敏頒發國小高年級組獎項

「靈蛇遊墨 第19屆桃園全國春聯書法比賽」頒獎典禮由評審委員李芳玲頒發國小中低年級組獎項