桃美館專業效能獲文化部考評「優異」認可 推廣中壯世代藝術量能為核心
文化部日前公布113年度「藝文場館營運升級」視覺藝術類計畫考評結果，桃園市立美術館以專業效能卓越脫穎而出，獲得「優異」殊榮，展現桃園市立美術館長年來所耕耘在藝文場館經營上之豐碩成果。桃園市立美術館以一機關多場館成為臺灣少見的營運模式，目前「橫山書法藝術館」、「桃園市兒童美術館」分別為110年及113年對外營運，母館(機關)「桃園市立美術館」正在興建當中。
本次桃園市立美術館(以下簡稱桃美館)所提出的計畫以推廣臺灣中壯世代藝術家為核心，制定「中堅藝見」、「青壯導航」、「藝識深耕」三大發展方針，而為深化中壯世代藝術家的創作能量與世代傳承，桃美館藉由橫山書法藝術館「流．形．書—桃源美展書篆選粹」展，呈現中壯世代藝術家承先啟後、厚積薄發的創作力道，並延伸其培力後進、展覽暨創作舞臺，以及參與機構活檔案研究的豐富介面。奠基於成熟且健全的專業營運能量，桃美館將持續為藝術發展注入更多活力與可能性。
桃美館表示，文化部113年「藝文場館營運升級」視覺藝術類計畫評定結果，桃美館評鑑項目「在地文化特色」、「藝文人口拓展」及「專業人才引進」、「營運機制」及「專業範疇」均獲得不錯的評分。
桃美館提到，「橫山書法藝術館」的營運定位清晰，且在近兩年有相當不錯的內涵發展及營運績效，可作為大美術館營運的參考基礎。並以極小的編制，經營出今日成績實屬不易，感謝大家的肯定。目前已正式對外營運的場館橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館，分別位於桃園機場捷運A17及A19站兩站，未來將擴大整合館舍附近相關藝文單位，提供優質服務，持續培養藝文欣賞人口，歡迎民眾關注「桃園市立美術館」、「桃園市兒童美術館」、「橫山書法藝術館」三館臉書及桃園市立美術館官網，了解更多桃美館最新活動訊息。
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