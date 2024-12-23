歲末祝福特別企劃！台中自己印插畫展「沉睡森林」策劃、設計大解密

跨界發展的插畫家兄弟「吉文考古」在2024年歲末與印刷工廠門市合作，兩人獨自策畫微型插畫展，展期訂在年底最後一個月，即日起至2024年12月29日在「自己印 Enjoy Your Print」工廠門市展出，本文不藏心分享其策展心路歷程外，也將特別分享本次展出作品的創作秘辛，。（編按）

文／吉文考古

很開心在年底的時候可以在「自己印 Enjoy Your Print」（以下簡稱自己印）工廠門市舉辦一個小個展，自己印紙膠帶是有著超過40年傳統印刷經驗，致力將更多的印刷工藝應用於紙膠帶上的紙膠帶製作公司，數位UV印刷、燙金工藝、透明PET、描圖紙等特殊材料都難不倒他們，致力於將紙膠帶重新定義；讓設計者的呈現可以更加多元特殊。

展覽主題策畫與巧思

這次的展覽因為剛好展期是在12月份，曾經有想過許多不同的創作方向，像是應景的聖誕節主題或是探險解謎主題......等，但後來還是想要回歸我們原本創作的初心，因為我們的創作會以一個台灣的傳統文化「吉祥圖案」作為我們創作的靈感，「吉祥圖案」有點像我們常說的吉祥話如：事事如意，用特定的元素組合成一個具有祝福意涵的圖像。

這次的展覽想要結合冬天的意象，選定了四個和冬天有關的吉祥圖案祝褔，剛好主題都是很植物和自然風景有關，所以就結合了我們品牌的「『吉』地森林」的世界觀，以我們的插圖重新詮釋傳統吉祥圖案的主題，並與我們吉文考古創作的角色結合，希望可以碰撞出全新的火花。

「沉睡森林」展出空間與周邊。圖／吉文考古

全新創作四大主題，亦是古代文人創作首選

這次的展覽是以「沉睡森林-來自冬日的祝福」作為展覽的主題，主要是以四個吉祥圖案-歲寒三友、長青不老、松柏長青、瑞雪豐年為主要創作靈感，將吉祥圖案的元素搭配吉獸們呈現他們在森林裡冬眠或是活動的情景。

其中的主要元素為松樹、柏樹、竹、梅花和雪景圖，這些都是古代文人雅士喜歡寄情抒發的主題，其中台北故宮就有收藏了以這些題材為主題的字畫作品。接下來就精選了兩幅作品，分別看看這些主題都是如何呈現。

首幅「歲寒三友」隱藏何寓意？

歲寒三友圖是松、竹、梅的圖，因為松、竹、梅三種花木，能在冬季所有植物都凋落時堅守其節，因此就用這種年年歲歲永恆不變的節操比喻不變的友情，從此人們就越來越把松、竹、梅當作吉祥頌祝之花。

（左起）竹子和梅花能在冬季所有植物都凋落時堅守其節，松樹是松屬（Pinus L.）植物的統稱，廣泛分佈於北半球，約有80-100種。形態上十分特別，主要特徵：葉極端退化成針形。圖／Unsplash @Evie S.、Winston Chen、Andrew Spencer

提到台北故宮館藏中的歲寒三友圖，第一個想到一定是南宋末年畫家趙孟堅的作品，趙孟堅（西元一一九九－約一二六四年），宋宗室，字子固，號蘭坡，又號彝齋居士，居浙江海鹽。工於詩書，擅長水墨白描梅、蘭、竹、石及水仙、山礬，傳世作品有《水仙圖卷》、《歲寒三友圖》、《墨蘭圖》等。 本幅為「墨林拔萃」冊第六幅。將松、竹、梅三友折枝下來，以插花構景的方式，組合成三合一的畫面，安排得靜謐雅緻。其中梅枝挺拔，梅花以淡墨圈瓣，再點以濃墨提醒；竹葉斬截如削成；松針交互，整齊中見變化。全以水墨畫成，用筆皆勁健有力，顯得十分清雅宜人。

宋 趙孟堅 歲寒三友圖 國立故宮博物院

圖／吉文考古

我們詮釋的歲寒三友圖則是繪製兩隻貓蝶，互相蜷縮在枯樹下準備冬眠，貓蝶是我們以「耄耋」為靈感所創作的虛擬動物，是有著蝴蝶形狀耳朵貓型態的生物，而身後白雪覆蓋的樹林中，松、竹和梅花則是堅毅挺拔的生長著。

創作「瑞雪豐年」象徵新年新希望

又稱為瑞雪兆豐年，是雪景圖，「瑞」表示吉利。有著適時的冬雪預示著來年是豐收之年的意思。正因為瑞雪豐年有著吉祥的意涵，也成為常見的書畫題材，像是宋郭熙的豐年瑞雪圖軸，雪也被視為吉祥的象徵，因此「雪花錦」也常被應用於家具、雜器、衣料等。

美麗的雪景不僅潔白浪漫還是古代祥瑞的象徵。圖／Unsplash @ Daria Averina

一想到瑞雪圖最具盛名的就是宋郭熙所繪製的豐年瑞雪圖了，台北故宮的這幅藏品原定為北宋郭熙畫，但經由館方觀察其風格與技法，發覺它與明初宮廷畫家周文靖的〈雪夜訪戴〉十分接近。主題都是描繪山巒積雪的冬景山水，構圖採取主山峰偏於左側，右邊則為推遠後退的山丘。筆墨技巧方面，兩圖都習慣以較乾涸的皴筆來畫山石輪廓或紋理，而無論是山頂的點景小樹、寒天中的乾枯林木、沿著河岸的坡陀、或者在點苔與蘆荻等細部造型，兩畫均甚為相似，這些特徵，透露此作可能是周文靖的另一件真蹟。先不論此幅字畫是出自郭熙還是周文靖，但無疑的是雪景圖是深受文人雅士喜愛的題材之一。

宋 郭熙 豐年瑞雪圖 國立故宮博物院

圖／吉文考古

而我們則是繪製了雪停後的早晨，芭蕉兔從雪堆中探頭鑽出的畫面，陽光斜射灑落在雪地上，在寒冬中帶來一絲溫暖，給人一種帶來無限希望的感覺。

最後，不免俗的還是要再跟大家介紹我們這次在自己印工廠門市的個展，展期倒數一周，歡迎大家在歲末之際，有空能來逛展，把寓意美好的祝福也帶回家。

展覽資訊： 沉睡森林-來自冬日的祝福

吉文考古小隊在冬天來到吉地森林，探索森林裡有哪些神奇吉獸正在冬眠呢?而冬天的森林裡又有哪些吉祥圖案蘊藏其中呢？快來一起接受來自冬日的祝福吧！

展覽日期：2024/12/4(三)~12/29(日)

展覽地點:臺中市南屯區永春東路191號 自己印工廠門市

「沉睡森林」主視覺海報。圖／吉文考古

「沉睡森林」展出空間與周邊。圖／吉文考古