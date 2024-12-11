王榆鈞音樂劇場《明 Dawn to Dawn》12/27-29打造沉浸式觀演體驗

音樂人王榆鈞致力於打造「音樂劇場」更多可能性，最新創作《明 Dawn to Dawn》，將於12月27至29日在臺北表演藝術中心上演，跳脫傳統文本框架，以音樂與聲響為核心，融入燈光、影像、服裝等元素，打造沉浸式觀演體驗，讓觀眾成為演出的一部分，感受音樂劇場的全新魅力。

談到劇名的概念，王榆鈞指出「Dawn to Dawn」寓意黎明到下一個黎明，也就是日復一日概念，隱喻這世代承接著的歷史傷痕與時間遷徙，關注著我們成長、土地、社會的議題，捕捉當代的曖昧與未解，以明亮、清晰立場傳達世代的反思與回應。

《明 Dawn to Dawn》的創作靈感源自於2010年德國導演海恩納·郭貝爾的作品《史迪夫特的事物》，郭貝爾以鋼琴、水池、閘門等物件結合風霧光影，打造一場無人的演出，讓王榆鈞深受啟發，開始思索音樂劇場更多的可能性，這些年來的劇場創作經驗，結合音樂與聲響實驗，打造出屬於自己的音樂劇場形式。

《明 Dawn to Dawn》以音樂與聲響為核心，融入燈光、影像、服裝等元素，打造沉浸式觀演體驗。（圖片由 王榆鈞 提供）

今年四月《明 Dawn to Dawn》於倫敦王冠劇院的「台灣藝術節」首演，以其細膩深刻的創作手法獲得廣泛好評。對王榆鈞而言，這次演出不僅是突破自我的挑戰，也推動她將作品帶回台灣的信心與勇氣。

台北首演版本集結了堅強的創作團隊，包括空間設計顏大喆、燈光設計王芳寧、服裝設計覃康寧及影像設計李國漢等人，更邀請歌手萬芳加入，展現歌唱與表演的多面性之外，也會加入更多實驗性創作，隱藏著創作驚喜，等待觀眾親臨劇場一探究竟。

王榆鈞提到，劇場相較於XR、VR或電影，擁有更強的即時性與共鳴感。排練過程中，每天都像是發現新事物，這樣的創作樂趣透過作品傳遞給觀眾。她相信每位觀眾都能以自身的生命經歷解讀作品，感受劇場的真實溫度，讓《明 Dawn to Dawn》成為激發討論與共鳴的舞臺。

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王榆鈞音樂劇場《明 Dawn to Dawn》主視覺。圖／王榆鈞 Yujun Wang臉書