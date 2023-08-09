「KANO」限定音樂劇日本首演成功！魏德聖現場感動快哭

日台棒球交流 100 週年紀念音樂劇「KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～」台灣期間限定特別舞台，4日於日本愛媛縣東溫市「少爺劇場（坊っちゃん劇場）」進行首演，首演觀眾上座率達9成5，電影「KANO」監製魏德聖導演、臺北駐日經濟文化代表處代表謝長廷先生等人都到場支持，對於3位台灣演員陳希瑀（Kimi）、鍾政均、江明娟演出給予高度肯定。

首演演出前工作人員告知今日觀眾人數逼近滿座，讓陳希瑀開心又興奮，日本觀眾在演出過程中毫不保留展現熱情，跟著音樂節奏打著節拍，更令她激動：「觀眾這樣的反饋，讓我很震撼很感動，雖然會有聽不太到伴奏的小影響，但能擁有這樣的熱情與支持，這點影響，我可以！」

對陳希瑀來說，「KANO」這齣劇除了大量日文台詞外，還有情緒控制、和服換裝兩大挑戰，在重情緒的台詞後獨唱，讓高標準自我要求的她不太滿意，在音樂督導岸田敏志的鼓勵下，讓她猶如吃了定心丸，在之後幾場表現出更好狀態；此外，陳希瑀在劇中除了學生制服外，還需換上日本和服、跳一小段日本舞，和服本身不好穿，加上需配合變換髮型，且須由演員自行完成，在時間壓力下是相當大的挑戰。幸好，陳希瑀不但圓滿完成，和服造型也獲得觀眾讚賞，讓她直呼很有成就感。

導演魏德聖在演出結束後與主創團隊一同進行映後座談，讚3位演員陳希瑀、江明娟、鍾政均表現，令人驚艷，劇中獨唱搭配劇情推進觸動人心，幾度都讓他感動到快落淚。陳希瑀外型可愛外，對於「花子」一角掌控很好，在一群男孩中，「花子」就像一朵美麗的花綻放在其中，會讓人忍不住跟她一起握緊拳頭下定決心，完全看不出來是第一次演音樂劇；而受到導演的讚賞，陳希瑀也忍不住紅了眼眶，謝謝大家的肯定與鼓勵。

「KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～」台灣期間限定特別舞台 演出時間、地點 愛媛縣東溫市-少爺劇場 8月6日(一)至8月15日(二) 購票請洽：https://www.botchan.co.jp/ticket.html 公演現場線上LIVE：https://livemedia.space/live/lists/event