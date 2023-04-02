台北電影節主視覺絕美！藍紫色半透明羽翼「破蛹展翅」

今年邁入25歲的台北電影節，公布主視覺設計，特別邀請曾獲德國紅點傳達設計獎、金點設計獎的白輻射影像團隊操刀，以「破蛹展翅」為概念，呈現創作者與作品在「破蛹」之前的不確定性，以及破蛹之後故事在放映時的綻放時刻，傳達出一部電影作品直到放映的那一瞬間，故事的成功與美麗方能完成的想法。

整體主視覺呈現柔和曖昧的藍紫色，半透明、輕柔的羽片相互交疊，透過曲線和光線的變化構成羽翼舒展的動態意象。白輻射解說這次創作的概念：「代表著25年來年輕導演們帶來的影格時間與光芒，在台北電影節這個蝶蛹之中，茁壯，進而破蛹而出的積累過程。」動態主視覺也延續整體調性，代表電影獨特的時間、影格的半透明羽片，從蝶蛹緩慢呼吸、逐漸生長為蛹，隨後破裂，蝶翼自信灑落並開展，數字25也在過程之中，逐漸明亮並更為清晰。

此外，第4屆「LEXUS MY FILM 短影片競賽」今年再次與台北電影節深度合作，主題為「我的 Amazing 我主張」，鼓勵新世代大膽創作、展現自我，徵件比賽已正式開跑，號召全球影視人才共襄盛舉，用兩分鐘影片說故事，獎金最高甚至可獨得10萬獎金！詳情請上「LEXUS MY FILM 短影片競賽」官方網站參考

2023台北電影節將於6月22日至7月8日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，招牌雙競賽「國際新導演競賽」、「台北電影獎」入圍名單將於5月中旬揭曉，詳情請密切注意台北電影節官方網站（https://www.taipeiff.taipei）、Instagram（https://instagram.com/taipeiff）或FACEBOOK粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaipeiFilmFestival）。