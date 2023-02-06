2023台北國際書展／韓國小說《杏仁》孫元平訪台 開心分享：接下來還有三部作品

近年來台灣市場上韓國翻譯小說數量的增加，如《82年生的金智英》、《素食者》等，之前等了兩年，今年終於如願邀請韓國作家來台。像今年台北國際書展就有多位韓國作家，親臨展場和台灣讀者互動。今日（2/4）韓國作家孫元平就是其中一位，她將分享自己在寫書時的想法與感受，也預告會有兩部作品在台出版。

孫元平除了是作家，同時還是編劇、導演、電影製作人，她的代表作包括《三十歲的反擊》和《杏仁》，並榮獲多項獎項肯定。《杏仁》一書講述患有述情障礙症的主角允載，在遇到一位叛逆少年坤後，兩人之間發生的故事。

提到自己寫書的契機，孫元平那時剛好孩子才剛出生，在照顧孩子的過程中，她發現小孩溝通的方式不是用語言，而是用感覺和情緒去表達自己的喜怒哀樂，因此領悟到「人與人在用語言溝通之前，是用情緒來做溝通的」。而身為一個寫故事的人，她常常會想像和現實完全相反的情況，因此才創造出允載這個述情障礙的角色。另一方面，她相信自己的小孩會在愛之中成長，而創造出成長環境缺乏愛、受過很多傷的坤。

而孫元平的另外一部作品《三十歲的反擊》則是在敘述即將三十的平凡女性，為了改變動彈不得的人生，對社會體制所作出的反抗。

孫元平提到，自己在出版《杏仁》前就已經完成了《三十歲的反擊》，而當時自己的年紀已經超過三十，但在電影和小說領域中，都還沒有取得成功。那時她常常抱著筆電在咖啡廳認真寫小說，看到同樣在咖啡廳裡看起來像是精英人士的陌生人時，有種「自己還沒進到社會」的感覺，同時又有一種「我現在已經很努力了，卻還是無法成功」的委屈和鬱悶。她就是抱持這樣的心情完成這本書，也希望自己日後成功後，不要忘記書裡寫的初心和心態

《杏仁》、《三十歲的反擊》兩本書都試圖探討社會的結構性問題，並對體制做出批判，在台韓兩地都收到許多讀者的正面回饋。作者也透露《三十歲的反擊》未來有影視化的計畫，接下來還會有兩本新書在台上市，一部是童書，講述有個小女孩突然長出尾巴，發現自己是九尾狐的故事；另一部作品則是小說，講述一位一事無成的中年大叔找回希望的故事，希望能帶給讀者不一樣的體驗。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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