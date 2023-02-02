2023台北國際書展／小屁孩想知道的天空 葉永烜、Cheap：好奇心就能創造不平凡

台北國際書展第二日（2月1日），擁有120萬粉絲的歷史科普Youtuber「Cheap」和國際級天文學家葉永烜在藍沙龍共同主講丹麥作家葛茱德．基爾的新書《威廉的星空》發表會。兩人分別向讀者講述了許多近代天文學重大發現與歷史，也勉勵讀者們只要充滿好奇心，都可能像書中愛看星星的小男孩威廉一樣，無意間推進人類的重大科學成就。

《威廉的星空》是一部天文科學科普小說，故事講述小男孩威廉在世界各地看星星時，竟發現了行星運行原理的秘密。故事中還巧妙融入了哥白尼、克卜勒、伽利略、牛頓等偉大天文學家的人生歷程，讓讀者從更多有趣的角度了解宇宙。

葉永烜是常居台灣的著名德國籍華人天文學家。他講述了羅默用月蝕測量光速，對後代燈具應用產生重大貢獻。他還談到17世紀惠更斯探索垂掛物擺動規律，進而研究出穩定的鐘擺工具，讓時鐘首次可以達到完全準確：「小至每個人的手錶、大至隔壁101大樓的大鐘，都來自惠更斯小小的好奇心！」

Cheap指出，科學與迷信的差別，在於「可被重複驗證」，而盼望從理性獲得解答的人，會為了驗證真實，甘願忍受枯燥的重複實驗及世人的不理解：「哥白尼之前，幾千年沒有人敢挑戰教會的地心說。但他不在乎神權的迫害，去追求真理，」若願意認真思考「即便平凡」的問題，就很可能創造不平凡。

【2023台北國際書展Taipei International Book Exhibition】 展期：2023年1月31日（二）至2月5日（日） 展覽時間： ●2023.1.31（二）-2.5（日） 每日10:00-18:00 ●2023.2.3-4 （五、六）延長至22:00 展覽地點：世貿一館（台北市信義路五段五號1樓） 全入口開放使用悠遊卡、icash2.0、一卡通入場服務 （18歲以下憑身分證件免費入場）

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