2023台北國際書展／華品文創推出沉浸式閱讀─劇本殺，首次書展亮相

今年台北國際書展展期自2023年1月31日（二）至2月5日（日）共展出六天，展覽地點於台北世界貿易中心展覽一館。

華品文創出版展位於世貿B327-1（信義路2號入口），推出十三周年全書系書展，包括有洪蘭老師最新著作《從科學實證中談孩子成長與教養學習》、獨家代理發行由國立故宮博物院授權出版及台灣時代文化藝術金會責任編輯出版發行全球《2023年故宮文物日曆》、邱國雄理事長傾一生青春歲月，踏遍千山風月拼配今世絕代普洱好茶《難忘的寨子味-雙龍號普洱茶》、鄭子豪理事長出版第一本完整介紹《臺灣原生山茶之美》、天才衝衝衝節目主持人-張文琦成長演藝之心路歷程《練習與自己對話》、台灣英文有聲書學習教母廖彩杏老師經典作品《新編用有聲書輕鬆聽出英語力》、台灣茶葉改良場前場長陳國任出版一生奉獻台灣茶產業學習認識經典的經典著作《茶顏觀色品茶趣-台灣茶風味解析》、誠品書店資深協理30年的文創經歷著作《文創地圖 指引，一條文創的經營路徑》…等。

華品文創劇本殺展位於世貿B327-2(信義路2號入口)，由華品文創出版公司主辦，聯合台灣最知名的衛斯理、遊域、夢迴、拉普星球、優雅、從前從前、八天的日記、莫里亞蒂、拉普拉斯、玩硬、BG LARP、時光繹站、Joker、七隻貓、LARP茶裡貓、410號檔案室、福爾謀殺等17家劇本殺店家。參與2023台北國際書展，一起策略合作、專業分工，期許能共同監製出台灣原創的優質劇本出版發行至中國大陸與全球華文劇本殺市場。

華品文創劇本殺展位於世貿B327-2(信義路2號入口)，由華品文創出版公司主辦，聯合台灣最知名17家劇本殺店家，包含衛斯理、遊域、夢迴、拉普星球、優雅、從前從前、八天的日記、莫里亞蒂、拉普拉斯、玩硬、BG LARP、時光繹站、Joker、七隻貓、LARP茶裡貓、410號檔案室、福爾謀殺等，一起熱鬧書展，盛大展出。（圖／華品文創 提供）

近年中國大陸劇本殺產業年產值2020年約新台幣492多億元，2021年約新台幣761多億元，2022年約新台幣1,030多億元，逐年快速成長，預估2025年有機會達到新台幣2,240億元，劇本殺行業是目前中國大陸年輕人最新興熱衷的沉浸閱讀、人際關係、企業團康、社團交流的多功能休閒活動。

據統計全中國大陸有超過1,500個城市，2萬家以上劇本殺店，每月在各省市皆有劇本殺展會，並推出最新劇本提供劇本殺店選購。每個劇本的發行大致以城市獨家本、城市限定本、量販盒裝本、票房分潤本四種方式銷售。城市獨家本是按每個城市大小只選1~3家店獨家使用，售價新台幣為18,000元以上。城市限定本是按每個城市大小選3~8家店使用，售價新台幣為9,000~13,000元左右。量販盒裝本是每個劇本殺店和個人都可購買，售價新台幣為900~4,500元左右。票房分潤本是店家和發行商以票房的方式拆帳分配收益。

台灣豐富多元的原創作家與編劇在華文圖書市場扮演著非常重要的地位。目前正值閱讀方式的多元化，圖書出版市場面臨瓶頸，作者版稅收入今非昔比，而目前台灣原創劇本殺作者與作品發行中國大陸市場幾乎沒有。

華品文創期望邀請有興趣的作家編劇朋友加入華品文創劇本殺團隊，開發台灣原創多元創意劇本，攜手合作開創中國大陸劇本產業的新里程碑。目前台灣劇本殺店家正處在發展階段，20多家業者經過了疫情的考驗，各家經驗豐富各有專長，相信未來發展可期。

華品文創出版公司定位為兩岸出版發行服務平台，總經理王承惠擔任台北市出版商業同業公會副理事長，歷任中華民國圖書發行協進會理事長、聯經出版公司業務部總經理、聯合發行公司執行董事等。公司團隊熟兩岸出版發行與展覽活動、繁簡中文版權、兩岸圖書進出口等業務。總監王方群，任職中國大陸六年餘，體驗各類劇本殺作品，熟悉中國大陸劇本殺出版發行產業生態，期望協助台灣出版社、作家、編劇、監製、店家一起合作推廣進入中國大陸劇本殺產業！

我們期待您參與華品文創劇本殺團隊，敬請提供您的簡歷資料，Email至s9626367@gmail.com （聯繫人：王方群 Eason ／Tel：0954-094-135 ）我們會擇時安排與您交流分享沉浸式閱讀-劇本殺以及舉辦寫(創)作劇本研習營。

華品文創出版 展攤沙龍活動 【第一場】 《洪蘭老師從科學實證中談孩子成長與教養學習》新書發表會 時間：2023/02/04(週六) 10:30~11:30 活動場地：世貿一館紅沙龍 主講人：洪蘭老師(知名親子教育作家) 訪談人：田麗雲(資深金鐘廣播人) 主辦單位：華品文創出版公司 協辦單位：好好聽文創傳媒公司 － 【第二場】 「閱讀新商機：沉浸式閱讀-劇本殺」 時間：2023/02/04(週六) 10:30~11:30 活動場地：一館黃沙龍 主講人：王方群(華品文創 行銷總監) 楊家和(衛斯理工作室 執行長) 主辦單位：華品文創出版公司 協辦單位：衛斯理、遊域、夢迴、拉普星球、優雅、從前從前、八天的日記、莫里亞蒂、拉普拉斯、玩硬、BG LARP、時光繹站、Joker、七隻貓、LARP茶裡貓、410號檔案室、福爾謀殺等17家劇本殺店家