【琅讀金句 】 長期投資 優質股票或市值型指數ETF ，是小資族藉由理財 由貧致富的唯一途徑。

30年前，當台股市場充斥短線炒作、追逐漲跌的氛圍，黃培源便在暢銷著作《理財聖經》中提出「買進不賣」的長期投資理念。歷經30年、四次全球性股災的考驗，這套看似簡單的理財哲學，逐漸被市場驗證其長期價值。本書專為小資族打造，以「持續買、不要賣、不要理」九字箴言為核心，打破選股、擇時與頻繁交易的迷思，主張透過持續買進市值型指數ETF、長期持有，讓時間與複利成為累積財富的力量。無論是一次投入或定期定額，重點都不是預測市場高低，而是建立紀律，避免被短期波動牽著走。

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本書進一步聚焦0050與VOO等市值型ETF，解析長期投資的運作邏輯，並從七大理財誤區切入，探討儲蓄險、短線交易、借錢投資、衍生性商品等常見陷阱，以及自住房、子女教育與退休規劃背後的財務盲點。作者以簡單、容易執行的理財觀念，重新思考一般人如何運用有限資金累積資產，並透過長期投資為自己與下一代預備未來。從年輕時建立理財習慣，到退休後維持經濟自主、減輕子女負擔，本書希望帶領讀者找回財務規劃的方向，打造更從容、有選擇權的人生。

書名：《理財聖經 30週年經典實踐版：「指數投資、持續買、不要賣」概念始祖，教你用ETF滾出財務自由（暢銷30萬冊史詩級理財巨著）》 作者：黃培源、楊偉凱 出版社：商周出版 出版時間：2026年11月5日

【編輯推薦】

本書特別適合近期面對股市波動、投資帳面下跌而感到焦慮的小資族，透過作者歷經市場起伏的經驗，重新理解短期漲跌與長期投資的關係。以「持續買進、不要賣、不要理」為核心，帶領讀者跳脫追高殺低、頻繁交易的迷思，學習建立穩定的投資紀律。內容不僅提供簡單易懂的理財觀念，也提醒讀者在市場震盪時保持理性，從長遠角度思考資產累積、退休規劃與財務自主，適合希望建立正確投資觀、卻容易受到市場情緒影響的入門讀者。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自商周出版之《理財聖經 30週年經典實踐版：「指數投資、持續買、不要賣」概念始祖，教你用ETF滾出財務自由（暢銷30萬冊史詩級理財巨著）》。