琅讀金句／年齡只是一種感覺：你目睹太多事情不斷重演，你無法預見未來，但可以感覺到未來正朝你奔來

你後悔那年冬天爸爸跌倒摔斷髖骨，你為了省錢和時間而沒去看他

你後悔明明知道對方犯了錯卻沒當面指正，只因為他們比你年長

熱門小說

你希望自己當年就知道：年齡 不等於智慧，也不等於道德

年齡只是一種感覺，一種有事要發生的感覺──你會感覺到它

你目睹太多事情不斷重演

你無法預見未來

但你可以感覺到未來正朝你奔來