琅讀金句／年齡只是一種感覺：你目睹太多事情不斷重演，你無法預見未來，但可以感覺到未來正朝你奔來
【琅讀金句 】
你後悔那年冬天爸爸跌倒摔斷髖骨，你為了省錢和時間而沒去看他
你後悔明明知道對方犯了錯卻沒當面指正，只因為他們比你年長
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你希望自己當年就知道：年齡 不等於智慧，也不等於道德
年齡只是一種感覺，一種有事要發生的感覺──你會感覺到它
你目睹太多事情不斷重演
你無法預見未來
但你可以感覺到未來正朝你奔來
你是否也曾相信，只要年紀到了，人生的難題就會迎刃而解？直到某天翻看年輕時的照片，才驚覺自己曾經那麼美好，卻總覺得自己不夠好；開始懷念那些未曾實現的夢想，也逐漸接受有些事情終究無法如願。加拿大劇場才女海莉．麥吉以幽默又略帶傷感的筆觸，寫下每個人在成長過程中都可能經歷的困惑與掙扎。愛情的得失、親情的牽絆、友情的漸行漸遠，以及世俗期待與自我懷疑，都成了生命中難以迴避的課題。當青春不再，一切真的會變得更好嗎？
這是一齣從25歲演至生命終結的獨角戲，也是獻給每個「初級大人」的成長告白。面對父母的衰老、身體的變化，以及那些努力過卻未必能實現的願望，我們開始學著與過去和解，也重新思考自己想要的人生。三十歲真的是一道門檻嗎？當理想與現實逐漸拉開距離，我們究竟該再拚一把，還是選擇放過自己？台北文學 獎得主鄧九雲首度跨界翻譯，將這部動人劇作帶給華文讀者。本劇2022年於倫敦蘇荷劇院首演，至今持續演出，並獲多國授權翻譯。獻給正在摸索人生方向的你，也獻給那個曾經相信一切皆有可能、如今仍努力生活的自己。
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作者以文字細膩真摯描寫成長中的迷惘、遺憾與釋然，字字句句觸動人心。無論處於人生哪個階段閱讀，都能從中獲得不同的感受與體悟，隨著年歲增長，更能理解生命中的失去、妥協與和解，在故事裡看見自己，也重新思考人生的意義。
●本文摘選自如何出版之《年齡是一種感覺》。
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