琅讀金句／交往與分手都需要極大勇氣，懂得如何好好離開，是和相愛一樣偉大的事。

韓國日誌網站 Brunch 上，引發讀者熱烈關注的話題，短短六周，點閱次數超過一百萬次！

一名韓國綜藝節目編劇的私人戀愛札記，記錄曾經努力過，卻無法再走下去的自己。

她和他的關係，從「要不要跟我一起用家庭方案？」開始。

當時他們還不知道，彼此會真的成為法定上可以使用家庭方案的關係，也不知道最終會以無法使用家庭方案的結局收場。

書名：《我不想再跟你生活了（引發韓國讀者熱烈關注的話題，極度私密的分手聖經） 》 作者：李輝 出版社：好人出版 出版時間：2026年2月11日

「我不想再跟你生活了。」

她說。

七年關係的結束，從這句話開始。

然後，是三百多天的分手過程。法定的分手、現實的分手、情緒的分手、物質的分手。經歷了四個階段後，她才真正在生命中結束這段關係。

從淚如雨下到怒火中燒，從憤怒悲傷到寧靜喜悅，甚至長出新的戀愛觀與自己的關係理論。

這是一個女生記錄自己如何戒斷一段關係的歷程。

【編輯推薦】

許多人在關係裡走得跌跌撞撞，不是因為不愛了，而是明知道彼此不再適合，卻因為缺乏告別的勇氣而選擇在歲月裡消磨、繼續忍耐。被韓國讀者譽為「極度私密分手聖經」的《我不想再跟你生活了》，正是為了每個在愛裡進退兩難的靈魂而寫。這本書溫柔地提醒我們：交往與分手都需要極大的勇氣；懂得如何好好離開，是和相愛一樣偉大且神聖的事。 它不只談分開，更談如何在這場心碎的練習中，重新聽從自己的內心，拿回人生的主導權。如果你也正卡在一段沉重的關係中，這本書將是遞給你最溫暖、也最清醒的一劑解藥。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自好人出版之《我不想再跟你生活了（引發韓國讀者熱烈關注的話題，極度私密的分手聖經）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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