琅讀金句／整理，是一次選擇。選擇不再被過去困住，選擇把自己放回人生的正確位置。

整理，是一種讓自己重新出發的練習。我們以為整理只是把東西放好，卻在收與放之間，看見生命的重量與痕跡。

收納整理師 × 精神科醫師，十個真實故事，陪伴你從雜亂到秩序，從傷痛到修復，在安放回憶的同時，也學會安放自己。

書名：《內在整理：從整理物品到心靈歸位的療癒啟示》 作者：廖心筠、鄧惠文 出版社：商周出版 出版日期：2026年3月24日

是我太歇斯底里，還是你不夠在意？

本書由台灣知名收納整理師廖心筠與精神科醫師鄧惠文聯手打造，透過大量真實案例展示物質整理如何深刻影響心靈的變化。這些案例涵蓋了來自不同背景的家庭和個人，從繁忙母親的空間失控到喪親者無法處理遺物的心理重擔，透過具體的整理過程和心理分析，探討人們如何透過物質上的「斷捨離」來處理內心的情感包袱。

【編輯推薦】

為何你該翻開這本書？

「你的房間，就是你內心狀態的顯化。」

這本書溫柔地提醒我們，整理的終點站不是「乾淨的空間」，而是「自由的心靈」。作者透過整理的過程，帶領讀者進行一場深度的自我覺察——當你學會如何有意識地斷捨離，你清掉的不只是過期的雜物，更是那些困擾已久的情緒負擔。

如果你正處於人生的過渡期，或是感到生活沉重、提不起勁，這本書將是你最好的療癒處方箋：讓外在歸位，讓內心歸零，重新拿回生活的主導權。

●本文摘選自商周出版之《內在整理：從整理物品到心靈歸位的療癒啟示》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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