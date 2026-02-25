琅讀金句／長大後，你可以選擇用更成熟的方式，重新定義與家的距離。
有人說每個家庭都是一個系統，在系統裡的每個人，會在家族成員的互動中找到自己的功能。一個系統裡，可能會有一個主導的角色，可能會有一個缺席的角色；可能會有兩個主導角色彼此衝突，可能會有個被迫當協調者討好雙方的人。你的原生家庭，給了你辛苦的位置：那個安靜、乖巧、不惹事的小孩。你為了不造成任何人的麻煩，把自己縮得很小很小，變成沒人看見的影子。
但現在你已經長大了，你可以選擇要不要繼續待在這個系統、繼續扮演這個角色。你可以選擇用更成熟的態度去面對你的原生家庭。怪罪與抱怨是讓自己停留在無助的小孩狀態，只要人持續待在這種狀態下，關係就無法改變、人就無法成長。
✦家庭難題小至翻白眼，大至想逃家，總有一個與你有關！
〆過年帶老母出門，被從頭嫌到尾
〆16歲時，我發現爸爸有外遇……
〆我媽是全方面的控制狂暴君！
〆重男輕女的家庭，讓人窒息……
這一次，不告訴你怎麼拯救別人，只教你如何「自保」。
✦期待道歉，是活在自設監獄
「我就是過不去啊！」很多人面對家庭問題會這樣反駁。
今天不管我們長成了什麼樣的大人，永遠都可以責怪：是原生家庭把我變成這樣的。但歸因之後，問題解決了嗎？
沒有。
只有當你止息了心中的苦，才真正止息了來自於上一代、上上一代、乃至世世代代的苦。
如果說這世上有一種傷，是連最親近的人都難以啟口的，那大概就是關於「家」的隱隱作痛。《親愛的馬克瑪麗》系列來到第三集，馬克與瑪麗這次將顯微鏡對準了我們每個人的起點——原生家庭。
這本書最迷人之處，在於它保留了「馬克信箱」那種既噴飯又深刻的獨特調性。面對讀者們如雪片般飛來的、關於家庭糾葛的告白，馬克與瑪麗像是兩位陪你熬過長夜的朋友，用幽默的語氣拆解沈重的枷鎖，用理性的觀點照亮情緒的盲區。
這本書是寫給那些「明明長大了，卻還在為童年傷口止血」的成年人。它告訴我們：我們無法選擇出生在什麼樣的家庭，但我們可以選擇用什麼樣的視角，去看待那段過往，並在理解之後，優雅地轉身，長成自己喜歡的模樣。
●本文摘選自三采文化出版之《親愛的馬克瑪麗3：RE: 原生家庭【馬克瑪麗親聲讀信版】》。
