琅讀金句／關掉網路，和「比較」暫時告別，你可以不被FOMO支配

厭世代裡，同樣有非常多人沉迷在社群網站中，一部分可能跟我一樣，因為無聊和小小焦慮（面對困難的工作，想藉手機拖延一下）；也有一部分，是害怕錯過了什麼訊息、害怕被遺忘。他們一方面擔心自己沒在社群上分享有趣的限時動態，就會和人斷了連結，一方面也害怕自己沒注意到別人分享什麼，會錯過或沒參與到什麼重要時刻，心理學家稱這現象為「錯失恐懼症」（Fear of missing out，簡稱FOMO）。從大型聚會到小型對話，甚至是限動，簡單來說就是我全都要知道，以致被大量訊息淹沒，失去了自己的時間，焦慮與害怕的指數一直居高不下。

書名：《給我一點耍廢的勇氣：你的存在，永遠值得被愛！翻轉厭世負能量，休息也是一件有意義的事》 作者：王雅涵 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2023年1月17日

當你的每一個決定都受到朋友、環境、社群媒體的影響，你就不全然是你了，你已經把自己的控制權交了出去。其實這種焦慮，本質來自我們對自己有許多的不相信，也沒有學習怎麼好好照顧自己，才會讓我們在這資訊流通快速便捷的網路時代中，無法感受到自己的價值與安全感。

每個人都有值得學習的部分，每個人的生命故事也都有不同的影響力。因為人的獨特性，讓我們對世界有了不同的眼光，與其為了嫉妒而停下腳步聲悶氣，不如大方承認自己的羨慕，跟著邁開腳步去成長。用自己的生命故事，去成為有影響力的人，就算現在的你可能覺得自己好像還不夠格，但當你越給予，你越會發現到自己的力量。

我們活在一個競爭激烈的社會，從小被教育要積極、要向上，甚至連「休息」都帶著一種補償性的罪惡感。如果你的靈魂正因為過度追求卓越而感到乾枯，這本書就是送給自己最溫柔的擁抱。

這不是一本教你如何成功的勵志書，而是一份讓你找回自我的「生活減壓指南」。這本書的核心觀點：「你的價值，並不建立在你的生產力之上。」 編輯在閱讀過程中，最受觸動的是作者如何將那些被大眾視為「負能量」的情緒——焦慮、疲憊、厭世——重新解讀為身體的求救訊號與生存的智慧。

