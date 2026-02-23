琅讀金句／魏幸怡：一個好的服務，是讓客人買單；但一份真誠的款待，是讓客人「買心」

書名：《主人精神的款待：飛花落院創辦人魏幸怡的餐飲美學與貴客經營學》 作者：魏幸怡 出版社：天下文化 出版時間：2025年11月28日

飛花落院創辦人魏幸怡的餐飲美學

不僅令國際名廚江振誠印象深刻

更讓金澤「錢屋」米其林二星主廚高木慎一朗驚嘆：

「這是我做過最喜歡的餐會！」

二十九年創業歷程、二十一家餐飲品牌的淬鍊

魏幸怡將「服務」昇華為「主人精神的款待」──

從被動的服務者，轉身成為主動的創造者，

讓被服務的人感受到幸福，

也讓服務的人看見自己的價值。

從翻垃圾桶學切檸檬的學徒起步，到創立全台知名的餐飲集團，再到連續四年入選《米其林指南》的「飛花落院」。魏幸怡始終相信，款待不只是服務。主動為行動不便的長者設計專屬動線，為思念父親的客人在空位擺上餐具，背後的信念是把每個相遇視為珍貴的緣分，用心創造讓人感到被看見、被理解、被珍惜的時刻。

這本書重新定義服務的哲學與美學。「招待」有標準，「款待」則沒有盡頭；不將就、不妥協就能讓不完美慢慢趨近完美。對經營者而言，這是一本幫助你打造「有靈魂」的品牌實戰之書；對一般工作者，這是一本關於如何在人生舞台上，真誠實踐自我的生命指南。

「好的款待，是一場從自己開始的修行。」──魏幸怡

．堅定自主：為自己的理想全力以赴，但不執著。

．創造環境：相信自己有能力創造屬於自己的完美。

．款待為本：真誠，是無可取代的溫度。

．樂觀預備：韌性，就是永遠準備好B方案

．自尊互敬：找到自己能為他人創造的價值。

本書特色

＊服務、組織管理與創新再造融於一爐的實戰心法。

＊從創業到守成，29年服務業的第一手現場觀察與經驗積累。

＊40張精采照片，收錄「飛花落院」工作及重要活動珍貴畫面。

【編輯推薦】

飛花落院創辦人魏幸怡將服務昇華為「主人精神的款待」。她從基層學徒一路走來，打造出連續入選《米其林指南》的飛花落院，以真誠細膩的行動，讓人感受被看見的幸福，亦深獲米其林主廚江振誠與金澤錢屋主廚高木慎一朗的讚賞。本書重新詮釋款待哲學，是經營者打造有靈魂品牌的實戰書，也是每位工作者實踐自我價值的人生指南。

