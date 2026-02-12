琅讀金句／我想要探索的，是作為動詞的「母親」；我想知道，母親在成為母親以前，她們曾經擁有過的「志願」

【琅讀金句】 所有的母親都曾是新手。我所擁有的都是母親曾經放棄的。在我的版本裡，母親早已放棄了寫作。但是，她允許我寫。她允許我將有的沒的書，堆放得滿地都是。 寫這本小說時，我很少想到我的母親。至少，我並沒有將小說中的母親，和現實中的母親連結。我想要探索的，是作為動詞的「母親」。我想知道，母親在成為母親以前，她們曾經擁有過的「志願」；她們如何面對日常生活，如何勞動與犧牲。

母親在成為母親以前，她們曾經有過什麼「志願」?

陳柏言睽違五年最新小說，獻給母親與家鄉的情書，

以母親為核心而展開的家庭劇場，從殘缺的片段人生領悟完整。

這部小說是以母親為核心而展開的家庭劇場，藉由母親未竟的志願，重新認識母親，並且透過哥哥、弟弟、父親的不同視角共同建構出「母親」的形象，同時探索這個家庭的光亮與陰影。

書名：《母親的志願》 作者：陳柏言 出版社：遠流出版 出版時間：2025年12月1日

故事從十三歲少年的視角展開，隨母親返回屏東鄉下探訪外公之旅，逐步揭開母親曾有的志願與過往生命的創傷記憶。「她曾經想要成為女太空人，女數學家，女歌手——然後，不斷的拋棄志願，不斷地降格，最終成為了一個平凡人，以及一個平凡人的母親。最終，她也毅然決然，放棄了我的母親的身分，成為她自己。」

【編輯推薦】

我們習慣了「母親」這個身分，卻鮮少探問：在擁有這個名字之前，她曾有過什麼樣的夢想？

這不只是一部家庭劇場，更是一部關於「女性主體」覺醒的生命紀錄。陳柏言以細膩且溫潤的筆觸，拆解了家庭中殘缺的片段，讓讀者看見那些被家務與勞動遮蔽的光亮與陰影。

如果你也曾在某個瞬間，對母親的身影感到陌生又好奇；如果你也想理解那些為了愛而磨損的志願，這本書將帶領你穿過時光，從人生片段中領悟另一種完整。

