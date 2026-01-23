琅讀金句／我們總是被束縛在「應該」的義務裡，但「應該」並不是我們的敵人！
【琅讀金句】
為了生存，人們都在想盡各種方法堅守「應該」要做的事。我們時刻都在被各種「應該」的義務束縛。從眼前的「應該」，到整個人生的「應該」，最後到「應該」活著。我們時時刻刻都被束縛在「應該」的義務裡。但「應該」不是我們的敵人，是把我們和他人連結在一起的重要「規範」。如果不能理解到這一點，或許你會被「應該」摧毀也說不定。
有人把一生的不幸歸咎於父母，有人急於證明「不靠家裡也能活得好」。但人生真有那麼多早已注定的必然嗎？自由又從哪裡開始？日本精神科醫師、親子關係專家高橋和巳的《父母不能選擇，但人生可以》指出，我們的一生同時受到「命定」與「自由意志」牽引，而影響深遠的，往往是嬰兒時期建立的依附關係。那些說不出口的不得已、揮之不去的自我否定、羞恥與無力感，常源自早年的依附創傷，悄悄形塑我們看待自己、他人與世界的方式，甚至主宰行為選擇與人生走向。
逛書店
依附關係不理想，人生是否就此無解？高橋醫師給出的答案是：關鍵在於「察覺」。心理未被看見的創傷會支配我們，一旦被覺察，便有機會修正。本書系統性解析依附創傷如何影響人生各階段，並歸納六個心理規律，協助讀者辨認哪些反應仍被童年制約，進而學習鬆動與重建。書中也回應拒學、失控的青春期、家庭暴力等現代家庭困境，提供理解與行動的方向。童年無法重來，但我們可以重新學習被愛，對自己說「不要限制自己得到愛」，從原生家庭的糾葛中解放，為自己的人生負責，選擇通往自由與尊嚴的未來。
【編輯推薦】
很多時候不是我們不夠努力，而是被一堆「應該要怎樣」壓得喘不過氣，書裡從親子關係、成長經驗一路談到工作與憂鬱，讓人發現原來這些矛盾不是個人失敗，而是人活著本來就會遇到的心理拉扯。作者不會直接叫我們放棄責任，而是告訴讀者如何釐清各種人生中的糾葛。
●本文摘選自心靈工坊出版之《父母不能選擇，但人生可以》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
🎁【投票抽好書】你也是社恐I人嗎？如何降低社交疲勞？
📰 為什麼沒人找我聊天？別再誤會是魅力不足，關鍵在是否散發安心感
📰 面試、演講撇步！這4招讓內向社恐的她變為Google簡報女王
📰 若經常在人際關係裡遭受挫折，建議試試拓展社交守備範圍！
📰 人際關係影響健康？邊緣人死亡與肥胖風險是常人的兩倍
📰 如何掌握閒聊精隨？適時談些有小爭議的話題，能讓對話更有延續性
📰 緊張是因為比較心理！運用「平衡思維」內向人也能維持良好社交
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言