琅讀金句／我們總是被束縛在「應該」的義務裡，但「應該」並不是我們的敵人！

為了生存，人們都在想盡各種方法堅守「應該」要做的事。我們時刻都在被各種「應該」的義務束縛。從眼前的「應該」，到整個人生的「應該」，最後到「應該」活著。我們時時刻刻都被束縛在「應該」的義務裡。但「應該」不是我們的敵人，是把我們和他人連結在一起的重要「規範」。如果不能理解到這一點，或許你會被「應該」摧毀也說不定。

有人把一生的不幸歸咎於，有人急於證明「不靠家裡也能活得好」。但人生真有那麼多早已注定的必然嗎？自由又從哪裡開始？日本精神科醫師、親子關係專家高橋和巳的《父母不能選擇，但人生可以》指出，我們的一生同時受到「命定」與「自由意志」牽引，而影響深遠的，往往是嬰兒時期建立的依附關係。那些說不出口的不得已、揮之不去的自我否定、羞恥與無力感，常源自早年的依附創傷，悄悄形塑我們看待自己、他人與世界的方式，甚至主宰行為選擇與人生走向。

書名：《父母不能選擇，但人生可以》
作者：高橋和巳
出版社：心靈工坊
出版時間：2024年9月19日

依附關係不理想，人生是否就此無解？高橋醫師給出的答案是：關鍵在於「察覺」。心理未被看見的創傷會支配我們，一旦被覺察，便有機會修正。本書系統性解析依附創傷如何影響人生各階段，並歸納六個心理規律，協助讀者辨認哪些反應仍被童年制約，進而學習鬆動與重建。書中也回應拒學、失控的青春期、家庭暴力等現代家庭困境，提供理解與行動的方向。童年無法重來，但我們可以重新學習被愛，對自己說「不要限制自己得到愛」，從原生家庭的糾葛中解放，為自己的人生負責，選擇通往自由與尊嚴的未來。

【編輯推薦】

很多時候不是我們不夠努力，而是被一堆「應該要怎樣」壓得喘不過氣，書裡從親子關係、成長經驗一路談到工作與憂鬱，讓人發現原來這些矛盾不是個人失敗，而是人活著本來就會遇到的心理拉扯。作者不會直接叫我們放棄責任，而是告訴讀者如何釐清各種人生中的糾葛。

●本文摘選自出版之《父母不能選擇，但人生可以》。

