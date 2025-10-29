琅讀金句／你得了被稱為「生命」的絕症，何不讓有限的餘生變成動力，促使你過真正想過的生活？
文／琅琅編輯悅讀室
【琅讀金句】
當想到自己的一生何其短暫時，或許將更能體會生命的價值。如果你知道自己永遠不會死，你的生命就會變得平淡無奇，並且將一切都視為理所當然。……當死神無法打倒你時，你就不會珍惜生命。所以，面對現實吧，你並非不死之身。事實上，你即將成為一具屍首，而且正在逐漸腐爛。你的細胞正以一種無法察覺但確切無比的速度腐壞，因為你得了一個被我們稱為「生命」的絕症。因此，要不要讓你有限的餘生變成一股動力，促使你過自己真正想過的生活呢？
我們每天都在活著，卻只能死一次。
作者喬迪．威爾曼（Jodi Wellman）曾任企業高階主管，現為專業教練，她在TEDx的演講「死亡如何能讓你重生」（How Death Can Bring You Back to Life）點擊數超過140萬。因為下定決心希望幫助更多人在有生之年，充分利用剩餘的時間，完成未盡的夢想和理想的生活，她提醒大眾，不要將生命視為理所當然、不要感覺自己在浪費時間、沒有活出精彩豐富的人生。由於經歷母喪，威爾曼第一次接觸到正向心理學，在算出自己浪費了多少時間、還有多少時間可以過著有意義的生活時，她感覺自己像被人打了一巴掌一般，整個人瞬間清醒。從此，威爾曼不再浪費自己的生命。她重新設立了人生的新目標，也對生活的重心重燃熱情。
死亡給了威爾曼生命的動力，但這股動力卻有別於出自恐懼的力量。當人們知道自己很快就會死去時，便能產生強烈的慾望，希望自己能充分利用這一生，讓自己在生命的盡頭不留一絲遺憾。「要面對自己即將死亡的事實並不容易，但如果不面對，那就像是把自己活生生地埋葬了一般。」活著需要好好大口呼吸，讓我們跟著威爾曼從難以正視死亡的練習開始這趟不同於過往生活價值觀的旅程。
【編輯推薦】
有別於「只會活一次」(You only live once)的說法，作者威爾曼則是以「只會死一次」(You only die once)的不同視角，藉此提醒讀者：這是你僅有一次的人生。每一個人遲早都會死，但卻往往避而不談。威爾曼希望能激勵讀者，能在自己的生命中開始做出一些小小的改變，以免到了盡頭卻只剩下遺憾。唯有如此，人生一遭才算是善用了如此寶貴的生命。
●本文摘選自遠流出版之《只死一次的人生：一生不過 4000 週，與其倒數，不如行動，正向心理學教你如何立刻改變、不留遺憾》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
