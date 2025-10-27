琅讀金句／情緒性消費只會讓人覺得空虛。成為富人的想法固然感性，但成為富人的過程必須理性。

書名：《我那有錢的高中同學：擁抱致富思維，成為富一代》 作者：宋熙九 出版社：先覺／圓神出版 電子書出版時間：2025年8月5日

＼＼比起錢，人更重要。／／

因為錢會跟著人走！

★ 現代版《富爸爸，窮爸爸》！

★ 韓國百大暢銷書，入圍YES 24書店年度好書，讀者9.1星好評！

沒有富爸爸，就從自己開始當富一代！

成為「能靠自己力量致富的人」，

遠比成為有錢人更有意義！

20年後，我那成績普通、家境普通的高中同學變成了有錢人。

他，究竟做了什麼？

故事以永哲和光秀的巧遇起頭。

開豪車、一身名牌、在大企業上班的永哲很愛和他人比較，懷著深深的自卑與被害意識。

沒有富爸爸、出身清寒、穿著簡樸的光秀則住豪宅，擁有一家自己的建築公司。

20年未見的他們，過著截然不同的生活。

全書藉由永哲和光秀，以及兩人兒子的日常對話，讓你用最簡單的方式提升財商，重新建立關於「工作」、「賺錢」、「消費」、「累積資產」的觀念與做法，培養富人的心態與習慣，並傳給你的下一代！

＼不是你不夠努力，只是還沒建立「致富思維」！／

「致富與否，取決於個人。無論是誰都有權做主，也有能力實現。」

「所謂的財富，或許是不斷重複正確習慣的果實。」

「縱使賺錢的知識改變了，賺錢的智慧也不會改變。」

「大部分的人都會被欲望牽著鼻子走，

不過，要是走過致富之路，就會懂得如何減少欲望。」

「你要做的就是買進好標的，將它們聚集起來，長期持有。

但你必須留意那個老是在耐心背後打轉，名為焦慮的反派。」

「起初養成習慣的是自己，但時間久了，習慣會反過來造就我。

起初追著錢跑的是自己，但時間久了，錢會反過來跟著我。」

【編輯推薦】

本書以永哲與光秀兩位高中同學二十年後截然不同的人生為主軸，揭示致富的關鍵不在出身或天分，而在「思維」與「習慣」。永哲雖外表光鮮卻內心焦慮，光秀則靠自己白手起家，實現財務自由。透過他們與下一代的對話，作者用淺顯方式說明如何建立正確的金錢觀，強調理性面對金錢、控制欲望、重複正確行動的重要性。書中提到：「起初是你養成習慣，久了習慣會造就你。」真正的富足，是能靠自己的力量選擇生活，而非被金錢綁架。這不只是一本教你致富的書，更是讓人重新思考「如何活得自由而有價值」的心靈成長指南。

