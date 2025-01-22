2025台北國際書展／ 看見異世界魅力！眭澔平新書講座2/7精彩登場

文／暖暖書屋

第33屆台北國際書展，將於2月4日至2月9日於台北世貿一館舉行，以「閱讀異世界」為主題，透過主題館與閱讀的各種不同體驗，乘載大家一起飛向書頁字句形成的神秘異世界，體驗書籍的無窮力量！暖暖書屋文化與作者眭澔平合作舉辦「探險報導文學-看見海洋」新書講座活動，2月7日11:45 - 12:45世貿一館黃沙龍，本場由作者眭澔平現身分享新書內容，當天購買套書，更即可享受新書優惠作者簽名。

書名:紀實千古回聲──三毛的三百七十五把鑰匙 作者:眭澔平 出版社:暖暖書屋文化事業股份有限公司 出版日期:2024年10月 書名:飛越海闊天空──心航海時代四部曲 作者:眭澔平 出版社:暖暖書屋文化事業股份有限公司 出版日期:2024年10月23日

眭澔平將化身為不同「說故事者」的「我」，以四種不同文體（歷史小說、科幻小說、鄉土小說、新聞小說），藉四組不同角色（瀕危酋長與人類學者、海洋教授與尋父學生、返鄉青年與部落村民、新聞記者與精神病患），洋洋灑灑、條理有致切入主題，同樣透過了轉悲為喜、起死回生兩大鋪陳主軸，讓演講活動豐富多彩引人入勝，開創報導文學寫作更開闊且細膩的表達格局，處處讓參與讀者驚豔。 作者將於展場活動當天，攜帶周遊各國各民族各部落及遺跡、文物，共同體驗異世界帶來的特殊感受。

新書講座活動 活動主題:探險報導文學-看見海洋 活動日期:2025年2月7日11:45 - 12:45 活動地點:台北世貿一館黃沙龍（110台北市信義區信義路五段5號） 講者:眭澔平

圖／暖暖書屋文化