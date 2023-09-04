全台最懂睡眠的董事長！ 黃賀明新書揭密：人生與企業如何逆轉勝？

文／大好文化編輯部

生命，是一場從不完美到超完美的旅程！在《不完美中的超完美：缺陷者是帶著使命來投胎的，歡迎來到好眠幸福世界》書中，本書主角黃賀明，人稱「台版史蒂芬．霍金」，也是全台最懂睡眠的董事長，從活不過32歲到超過70歲，是什麼原因讓他多活了38年以上？，在甫上市的新書中，現身說法分享企業經營、人生哲學和好眠祕訣｡

因為不完美，人生才會更精彩、更有動力！

本書作者黃賀明，現任上品寢具股份有限公司董事長，擘劃中的企業藍圖，是一步步展開「來自彰化、立足台中、精耕全台、連結國際」的目標。從南投的一個農家小夥子到現在全台門市開枝散葉，成為台灣寢具業的代表性企業，他的創業過程，正如台語諺語「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」所呈現的精神，絕對是對台灣眾多中小企業主而言，具有極重要參考價值的經營寶典。本書是最有台灣味的企業傳記，以七則台灣諺語為標題，述說企業的七段成長經營與挑戰，讀來深具啟發，很接地氣又感人。立志將品牌打造成「睡眠文化的領航者」、「以人為本的幸福產業」，成為顧客「睡眠健康與荷包的守護者」｡如今邁向45年之際，終於創建出好眠事業王國，並由第二代接班，走向成為百年健康企業永續目標持續邁進。

本書深受各界名家，好評推薦。鄭文燦行政院副院長認為本書呈現「以人為本的幸福產業，活出台灣企業生命力。」前駐法國代表呂慶龍推崇黃董是「勇者無懼的成功表率。」 慈惠善導書院院長陳文靜說本書像是「為生命點一盞燈，成為在苦難中向上攀爬的人的那道光 。」在李秀媛（中廣《綺麗世界》節目主持人）心中這本書是「逆風飛翔的勵志故事，獲益良多。」范可欽（中廣《異想世界》節目主持人）則特別推薦黃董「不但最懂睡眠，更懂勇往直前。」

本書銷售所得，將全數捐贈公益團體！

黃賀明在事業有成後，除了復健之外，大部分的時間投入公益關懷弱勢。他說出書是為了感謝一路上提攜的許多貴人，本書銷售所得，將全數捐贈慈惠善導書院，將做為成立弱勢兒童教育學園之用，略盡企業關懷社會的棉薄之力。

在大好文化總編輯胡芳芳眼中，黃賀明打破醫生所說的「英年早逝」魔咒，投入畢生心血帶給千萬人好眠的幸福產業的人生故事，像極了托爾斯泰的名言：「每一次挫折，都是上天給你最好的淬煉。」

黃賀明的這一生過得跟常人很不一樣，走來很精彩也格外的艱辛。家裡世代務農看天吃飯，十四歲離鄉背井隻身到台北中國海專（即現今的台北海洋科技大學）讀書依親舅父，半工半讀後上船當實習三副，一年後才能夠畢業。隨著船漂泊到世界各地港口上下貨，這期間他的肌肉萎縮症狀陸續地浮現出來，船上比較粗重的工作只能請別人幫忙代勞，熬過了一年下船返家終於完成了學業。緊接著要入營當兵因為操練力不從心，結果被要求退訓，這種對自己還有自信心的打擊不是一般人所能理解的。「天無絕人之路，上帝給你關了一道門，一定會為你開一扇更漂亮的窗」。黃賀明之後就找到了一份穩定的工作和娶到一個好老婆，一做就是四十五年，從來沒有換過第二個工作和第二個老婆，黃賀明說：「這個是上天給我的補償。這一段的人生可以用『吃苦像吃補』、『忍辱負重』幾個字來形容。結論是：『成功，是需要等待與忍耐』，我做到了。」

黃賀明說：「缺陷者是帶著使命來投胎的，我要感謝上天給我夜夜好眠至今延壽超過三十八年，讓我在床墊寢具業紮下了更深厚的基礎，使我有更充分的時間研發更多的好眠睡具，給有睡眠障礙的人帶來更多的福音。膠原蛋白寢具、有機棉寢具、CBD漢麻二酚海鷗枕、還有力霸彈簧3.0的床墊和電動床都很受消費者的喜愛。」另外，三代同堂和家庭幸福是黃賀明最引以為傲的事情，「我們和小孩、孫子都住在同一個樓層相互照顧，當大人外出打拼事業時沒有後顧之憂，小孩由阿公阿嬤來照顧更放心，正所謂的『老有所養，幼有所託』，還可以含飴弄孫享受天倫之樂」。

再大的成功，也比不上失去家庭的幸福

再大的成功也比不上失去家庭的幸福，夫妻相處和諧也就顯得更重要了。黃賀明也特別在書中分享夫妻相處之道：

一、「安太座，比安太歲重要」，因為安內才能夠攘外，家和萬事興。二、必須認知到「婚前是跟優點談戀愛，婚後是跟缺點過生活」。三、快吵快和，不要把怨氣帶過夜，「床頭吵床尾和，夫妻一覺泯恩仇」。四、互信：多給對方一點自由；所謂一丈之內是丈夫，一丈以外就馬馬虎虎。五、男人比較愛面子，女人就多給她一點裡子，所以「男人是拿來被崇拜，女人是拿來被寵愛」。以上的名言，只要你能夠參透，夫妻就能夠百年好合、白頭偕老。

黃賀明說，「一哩通萬里徹」（台語）、「條條大道通羅馬」，人的生命過程都不會差太多，希望藉著這本書《不完美中的超完美：缺陷者是帶著使命來投胎的，歡迎來到好眠幸福世界》的出版，與大家分享人生的經驗，三代同堂、婚姻幸福、事業成功，你羨慕嗎？相信這都是每個人所嚮往的。在書中，還有更多的細節與案例跟大家分享。