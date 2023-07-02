一本健康書暢銷15年！全球360萬人受惠，這個時代，我們更想要《不生病的生活》

文／如何出版社

2005年7月，《不生病的生活》一書在日本問世，瞬間掀起了話題。對於在醫學史上創下紀錄、同年3月滿70歲的新谷弘實醫師而言，可說是登上人生舞台另一高峰。至今全球已暢銷360萬冊，包含飲食法的新谷系列作在台灣也熱銷了100萬冊！

由於書籍內容的扎實，台灣的《不生病的生活》經過一番爭取，於2007年3月正式出版。當時大數據還沒有今日這般方便，這本書提出的健康觀點，有部分顛覆了大眾耳熟能詳的「健康常識」，一時間引發了論戰，同時也打開了眾人的視野，甚至是「健康商機」──自然無施藥的食物、選擇食用糙米、琳瑯滿目的「好水」。說是《不生病的生活》帶來的影響一點也不為過。

至少，出版社社內許多人都自此開始警覺於「牛奶」的攝取。

已買過、看過這本書的讀者，對此番說法應該會有很深的感受。它不僅橫掃各大排行榜，成為當年度金石堂「影響力好書」，也成為科學園區、企業福委會、飲食相關產業的團購明星。

史上第一位不開腹切除大腸息肉先鋒，200年來醫學史上最具影響力的人之一

這15年來，大腸癌居台灣癌症首位，更多人對息肉、憩室等名詞都耳熟能詳，並且在健檢發現時就考慮切除。而減輕患者負擔的大腸內視鏡息肉切除術，就是新谷醫師所發明的。

他當時在一張餐巾紙上畫下雛形，你的親友或你，可能就是這趟史詩歷程的受惠者。

科技愈進步，這不代表我們就能放任自己的身體。

新谷醫師以看過30萬東西方人不同飲食生活的胃腸實況的臨床經驗，持續觀察及辯證（例如乳癌與大腸的關係），在開立藥方時甚至以自己親身實驗的方式，成功說服了他的患者與其配合，以最必要的治療，建立生活習慣及心態。新谷說，這套適用全世界的健康法，從日本天皇、好萊塢名人到獻給你我的作法，都一樣。

他在從醫的40年來，沒有開過一張死亡證明書。每個患者都是為自己的健康負責，參與新谷式的「不生病的生活法」。

每個家庭都該有的一本書，現在就開始創造不生病、健康長壽的美好人生

即使飲食的習慣是日積月累，新谷醫師也知道「幸福感」的重要。

他說偶爾來客厚厚的牛排或喝上一杯沒關係，身體還是能奇妙的維持我們的健康。他提醒「運動」同樣也是需要遵守適度、而不是過度，試著認識自己的身體，找出「最適」運動。

「不生病」並非單指長壽，而是健康的活著──這已經是高齡化及養護社會中，我們最關心的課題。我們想要好好的、健康的活著，享受人生。我們想要：善終。

（圖／如何出版）

在這本《不生病的生活》中，他循序漸進地，把對於患者及未病者的關照，和自己的親證所得，全盤托出，從腸相與胃相簡明易懂的分析（讓你立刻決定要改善自己的飲食方式！），最後收尾於「愛能活化免疫力」──讓人不得不為之折服，並且跟著他輕鬆就開始調整飲食與生活習慣。

難怪書籍一出版，既暢銷又長銷。健康書有千百種切入角度，但我們真心能這樣說：讀了《不生病的生活》，絕對會改變你的人生。

經歷15年的時間，這本書啟發的健康觀念的的確確融入了許多人的生活，正因為太習慣反而更容易忘記，忘了晨起先喝杯溫水；忘了吃本身就充滿酵素的新鮮食物而聚焦保健食品；忘了一口飯菜咀嚼30～70下，就能避免消耗奇妙酵素；忘了藥基本上都是毒，胃食道逆流就急著吃胃藥；忘了「喝牛奶更容易流失鈣質」的事實⋯⋯

加上近幾年疫情爆發，社會和身心秩序都亂了套，我們都被逼迫著改變，在這個停看聽的時刻，更需要、也更適合關照自己的健康 。

2021年12月9日，88歲的新谷醫師在愛的包圍中辭世。在遺憾這位對生命抱持熱情、滿懷求知欲、喜愛家庭生活的世界名醫逝去時，我們仍能感受《不生病的生活》帶給我們的長遠影響，持續實踐這套飲食法。

2023年重版出來，出版社仍然以15年前首版的書籍價格，推廣這樣的生命志業──願大家都能健康地活著，幸福長壽地度過一生。

本文由如何出版撰寫。欲閱讀完整作品，歡迎參考《不生病的生活：新谷飲食法，全美首席胃腸科醫師的健康秘訣【全球暢銷360萬本慶功版】》。