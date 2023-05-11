黃子佼挨批「靠名氣霸凌文字工作者」親回6點聲明

聯合新聞網／ 編輯三月兔
黃子佼在天下的專欄已全面清空。（圖∕本報系資料庫，葉君遠）
黃子佼在天下的專欄已全面清空。（圖∕本報系資料庫，葉君遠）

本月2日凌晨在臉書公開向「」請辭，原因是他的專欄文章在未經通知的情況下，被任意竄改，他心灰意冷，決定4年終止合作，並承諾捐出稿費。不過，有網友則認為他這番舉動形同霸凌，黃子佼則回應6點聲明回擊：「如果硬要說，我才是被霸凌的一方呀？」

近日有網友逆風挺天下雜誌方，並在黃子佼個人臉書貼文下方留言，指稱「講真，原本的文字難以閱讀，小編能化腐朽為神奇也真是辛苦了」，更暗諷「某些名人利用名氣與人脈霸凌讀者與文字工作者，這現象難以改變，況且當事者活在自己同溫層，在眾多相關從業人員是非不分按讚幫腔的氛圍下，讓自己也失去是非判斷能力。」該網友並表示，既然是黃子佼要求下架文章，儼然已違反合約，認為黃子佼要退回，而不是將稿費另作他用當作交代。

對此，黃子佼則提出六點回應該網友，表示硬要說的話是自己才是被「XX」（對照網友原文為「霸凌」）的一方，他強調「這與是不是名人無關吧？事實上我有聽到其他故事，他們只是還沒發聲。」對於稿費後續動向，他則認為自己能運用的最好方式，就是當作沒有合作過，「即下架不是我的文章的文章。紙本部分已經不可考了。所以退回也無法換回每一本雜誌。所以決議如此運用。」

【黃子佼回應6點內容如下】

第一，我的文字不是文學比賽講的是我比編輯台理解的事物。刪除後變拍賣糾紛取向。不符合原意囉。您用腐朽真是言重了。因為他們沒有改，是刪除不應該刪除的部分。

第二，如果硬要說我才是被xx的一方呀？這與是不是名人無關吧？事實上我有聽到其他故事，他們只是還沒發聲。

第三，我第一篇抗議即提及就是不想活在同溫層。請再理解一次唷。

第四，稿費是我的收入，我能運用的最好方式就是當作沒有合作過，即下架不是我的文章的文章。紙本部分已經不可考了。所以退回也無法換回每一本雜誌。所以決議如此運用。

第五，本次事件留言者或報導討論者早已溢出同溫層幫腔範疇。有空您可對照數千按讚者內，有多少是我的臉書朋友之比例，再來置喙比較客觀。請勿隨手毫無根據傷害大家的客觀性。

第六，您在暗我在明，如果樂意我們交個朋友。對等公開互動一下比較不會流於您誤解後又在此xx我唷

有網友認為黃子佼在霸凌文字工作者，他也親自出面回應。 圖／擷自facebook。

有網友認為黃子佼在霸凌文字工作者，他也親自出面回應。 圖／擷自facebook。

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