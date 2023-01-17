孩子入手長文閱讀的第一套書　讓《邪惡貓大帝克勞德》陪你過寒假

文／陳怡璇（木馬文化兒童科普線總編輯）

寒假將至，正適合為孩子準備有趣又具有教育意義的書單，度過寶貴的假期。這是小木馬在2022年出版的系列套書《邪惡貓大帝克勞德》，就是相當適合培養長篇閱讀能力的套書，搞笑、誇張的劇情又讓孩子忍不住讀下去。故事的主角是一人一貓──從外星被放逐到地球的落難貓大帝克勞德，是書中最有趣也最邪惡的角色。另外則是人類男孩拉吉──是克勞德在地球遇到的主人（僕人）。拉吉剛隨著家人從繁華都市搬到鄉間小鎮，準備進入新學校就讀九年級。

同樣都是初來乍到、人生地不熟的一人一貓，就此展開奇幻、趣味橫生的情節，吸引小朋友的目光自是不在話下。從閱讀推廣的觀點，這套書有幾個很棒的特色是市面上的故事中極為少見，也對孩子極有幫助──

兩位主角第一人稱的書寫，既有解謎的樂趣、更難能可貴的是，從閱讀中學到「同理」

《邪惡貓大帝克勞德》是以克勞德和拉吉的自述和獨白輪流呈現，舉例來說，某個章節克勞德可能叨叨唸唸著他的復仇計畫，並且語帶輕蔑的藐視人類科技，然而下個章節，善良的男孩拉吉對同樣情節的描述卻有截然不同的看法。這樣的表現形式對小朋友是很新穎的文體，一開始有點不習慣，但很快的習慣這個閱讀節奏後，就會滿足於其中，更棒的是，透過這樣的呈現方式，小朋友也跟著切換、凝視克勞德和拉吉的不同想法，不知不覺培養了同理心。

小朋友「前青春期」的預備……

隨著故事的開展，克勞德的狂妄、自以為是、吝於表達自己對拉吉的關懷但以行動默默支持，像極了開始叛逆的大孩子，而少年拉吉則扮演善良的守護者，這兩個鮮明的角色，讓讀者既有共鳴，也透過這個故事有情感的出口，難怪這套書不僅風靡全美，更翻譯成多國語言，深受全球小朋友的喜愛。

有趣的故事是累積閱讀長文功力的最佳夥伴

《邪惡貓大帝克勞德》系列共有六集，每一集都有獨立的故事線，可以單獨閱讀，但衷心推薦小朋友能從第一集開始「追劇」，中高年級的小朋友應該要累積閱讀長文的習慣，讀來幽默有趣又情節緊湊的故事是最佳的文本。