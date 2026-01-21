蘇東坡《寒食帖》裡有茄子？跟著專家輕鬆解密故宮文物
● 點擊前往聆聽或閱讀更多：《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》
你知道蘇東坡曠世鉅作《寒食帖》裡有茄子嗎？而且這還是一顆前無古人後無來者的茄子呢！
逛書店
在一刻鯨選獨製聲音課程《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》中，文獻書畫處何炎泉處長親自為大家導覽故宮國寶文物《寒食帖》，課程中提到，蘇東坡有一個獨門招牌用筆，基本上鮮少有人效仿，究竟在藏在《寒食帖》哪裡？又是哪一個字呢！立即瀏覽短影音，何處長帶你輕鬆窺見書法鑑賞的門徑！
● 點擊前往聆聽或閱讀更多：《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言