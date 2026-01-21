蘇東坡《寒食帖》裡有茄子？跟著專家輕鬆解密故宮文物

● 點擊前往聆聽或閱讀更多：《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》

你知道蘇東坡曠世鉅作《寒食帖》裡有茄子嗎？而且這還是一顆前無古人後無來者的茄子呢！

​在一刻鯨選獨製聲音課程《從赤壁到寒食：東坡書法之美與豁達心境》中，文獻書畫處何炎泉處長親自為大家導覽故宮國寶文物《寒食帖》，課程中提到，蘇東坡有一個獨門招牌用筆，基本上鮮少有人效仿，究竟在藏在《寒食帖》哪裡？又是哪一個字呢！立即瀏覽短影音，何處長帶你輕鬆窺見書法鑑賞的門徑！

