聽見金句／地名「沙鹿（Sua-lak）」，其實是指部落的「美男子」。

從臺灣的原住民與南島語族關係說起；漫談大航海時期，西班牙、荷蘭將臺灣作為貿易的根據地，順勢把拼音文字帶給原住民，也使得「福爾摩沙」躍上世界舞臺。

再由鄭氏對外與明清政權的關係，告訴你明清對臺灣的態度轉變；以及國姓爺與鄭氏東寧王國在臺灣的建設和影響。金庸大師的小說《鹿鼎記》中，對鄭克塽、馮錫範的性格描述符合史實嗎？

清代從康熙皇帝正式將臺灣編入帝國版圖，由農業、經濟、民生等多元的角度，聊到民變、「唐山過臺灣」的移民潮、「哀愁臺三線」的部落戰爭。最後《馬關條約》割讓給日本後的殖民近代化治理、皇民化運動，以及現在語言中所留下的日本足跡。

藉著回顧過去，認識臺灣的身世後，進一步增強現在對民族、文化、生活、地名、經濟、宗教各面向臺灣的瞭解，重新熟悉你我的福爾摩沙。

