桃園兒美館怪獸來襲！經典繪本《野獸國》主題書展奇幻登場

桃園市兒童美術館（簡稱兒美館）3樓的兒童藝術圖書空間，現正展出「從野獸國出發—有怪獸主題書展」，展期自即日起至2025年11月9日(日)止。本次主題書展從經典繪本《野獸國》出發，精選世界各地怪獸主題的繪本作品，帶領大小讀者探索藏身在書中千奇百怪、充滿獨特個性的幻想怪獸，展開一場充滿奇想的閱讀冒險。

《野獸國》（Where the Wild Things Are）繪本封面。圖／Amazon

1963年出版的《野獸國》（Where the Wild Things Are）是曾獲頒美國凱迪克大獎、國際安徒生大獎等多項童書創作獎項、被譽為「圖畫書界畢卡索」的莫里斯．桑達克生涯代表作之一。該書至今全球累積銷量已超過1900萬冊，曾被改編為動畫短片、舞台劇，並在2009年改編成真人電影《野獸冒險樂園》，多年來深受全球童書專家與大人小孩喜愛，是歷久不衰的經典繪本。

這本充滿想像力與冒險情節的作品，呈現了孩童的複雜情緒與潛意識想法，讓孩童藉由一場「大冒險」、「大撒野」獲得情緒釋放的機會，也重新感受到母親的愛。本次書展的「幻想床鋪區」，靈感即是來自這本重要的繪本作品，在這裡除了選有了多本與床鋪、創造力相關的怪獸主題繪本外，還設有「莫里斯．桑達克專區」，讓大小朋友可以認識這位大師的更多作品。

「從野獸出發—有怪獸主題書展」現場照片：在「幻想床鋪區」，好好讀一本床邊怪獸故事吧。(桃園市立美術館提供，林家賢拍攝) 「從野獸出發—有怪獸主題書展」現場：除了怪獸主題的書，也有「莫里斯．桑達克」的專區可以延伸閱讀。(桃園市立美術館提供，美好日子電影有限公司拍攝)

除了經典選書外，本次書展也規劃「限定版怪獸」、「經典款怪獸」、「特有種怪獸」、「和怪獸一起玩」、「怪獸陪你長大」等多種主題書區，現場還設有互動小遊戲機台，讓觀眾在閱讀與遊戲體驗中，尋找到最適合自己的怪獸夥伴。不管你習慣稱呼牠們為怪獸、怪物、野獸、妖怪、獨角獸、還是沒有名字的怪東西，現在牠們通通都出沒在兒美館，準備陪你一起長大、一起幻想、一起過暑假、過鬼月、過萬聖節、過每一個適合閱讀的好日子！

「從野獸國出發—有怪獸主題書展」將於展期間陸續公布延伸活動。更多展覽活動詳情，請持續關注桃園市立美術館官方網站與臉書粉絲專頁。

「從野獸出發—有怪獸主題書展」現場：別忘了抽一隻屬於你的床邊怪獸喔！(桃園市立美術館提供，林家賢拍攝) 「從野獸出發—有怪獸主題書展」現場：《野獸國》書頁展牆，準備好和怪獸大鬧一場了嗎？(桃園市立美術館提供，美好日子電影有限公司拍攝) 「從野獸出發—有怪獸主題書展」現場：各種不同特色的怪獸，等你來細細挖掘！(桃園市立美術館提供，美好日子電影有限公司拍攝)

展覽資訊： 從野獸國出發—有怪獸主題書展

書展展期｜2025/7/2(三)~2025/11/9(日)（09:30-17:00，週二休館）

書展地點｜桃園市兒童美術館3樓兒童藝術圖書空間外區(桃園市中壢區高鐵南路二段90號)

指導單位｜桃園市政府、桃園市議會、桃園市政府文化局

主辦單位｜桃園市立美術館