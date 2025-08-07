文資局「島嶼源流」工作坊、音樂等系列展演12場 聚焦原住民族文化資產

文化部文化資產局主辦「島嶼源流─114年原住民族文化展演暨講座系列活動」，於8月1日在文化部文化資產園區正式開幕。延續近年走入國父紀念館的「ita/kita一起得力量，我們！」及2024年讓民眾趨之若鶩的第一屆「島嶼源流」系列活動，今年特別規劃12場次講座工作坊、音樂分享會、原住民族傳統智慧創作專用權分享會及展覽，即日起至8月17日，邀請民眾認識歷史長河中臺灣的主人──原住民族的多元文化。

文化部文化資產局局長陳濟民在開幕致詞時表示，活動起跑選在8月1日「原住民族日」，除紀念1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」的歷程，也趁著這樣的機會，與每一位國人分享過去一年裡關於原住民族文化資產，文化部門所投入的努力及成果：透過文化部、原民會及各地方政府的共同推動，目前已經有152項原住民有形文化資產，以及162案的原住民無形文化資產，獲得登錄、指定；此外，文資局也宣布自2023年起籌拍製作的6部原住民族重大歷史文化事件動畫短片正式問世，未來將與教育機關強化合作，讓原住民族歷史與文化教育走入校園。

文化部文化資產局局長陳濟民致詞。

系列活動包含野菜教官吳雪月所帶來「原味野菜X現代料理」、咖啡王子方政倫「喝一杯文化的味道」、阿洛．卡力亭．巴奇辣的歌聲分享講座「為族群與文化唱歌」……等等，局長陳濟民致詞時提到，我們往往因為陌生而產生距離，但每一次跨越的嘗試，都可能是一段美好故事的開始，希望民眾能踴躍報名今年的系列活動，不管是透過料理、歌唱、品飲、文學或是旅行主題，今年的展演講座「搶到絕對賺到」。

陳局長特別邀請舞台下一群身著族服的邵族朋友與民眾致意，他們在去年的8月1日，受文資局邀請演出經典杵音歌謠，族人當時帶來五支由已故石阿松長老製作的木杵，而有感於這些木杵所象徵的深刻文化意涵，文資局所屬文化資產保存研究中心在過去一年裡，主動協助族人進行杵音樂器的科學檢測，並邀請族人共同留下修護後珍貴的演奏紀錄。這是意外的美好機緣，而親臨現場的民眾，也幸運地欣賞到這批珍貴木杵長期「封箱」前最後的正式演出。完整的資訊請至文化部文化資產局官網或臉書查詢。

由臺東縣長濱鄉阿美族長光部落頭目嚴金隆與部落族人一起帶來祈福儀式。 開場由阿洛．卡力亭．巴奇辣（阿美族）帶來精采演出。 由邵族杵音藝術團帶來杵音分享。

8月1日開幕茶會邀請文化部文化資產局員工子女非營利幼兒園（大班生）一同到現場參與。

展演資訊： 「島嶼源流─114年原住民族文化展演暨講座系列活動」

活動時間：

活動地點：文化部文化資產園區願景館（臺中市南區復興路三段362號）

8月9日10:00~12:00 石板上的記憶：走進老七佳的家屋故事（講者：江美英）

8月9日14:00~16:00 史前時期：台灣最早的原住民族故事（講者：劉克竑）

8月10日10:00~12:00 從口傳到筆尖：原住民族書寫的旅程（講者：巴代）

8月10日14:00~16:00 從繪本創作談文化美學與自我認同（講者：娥葛絲）

8月16日10:00~12:00 走進部落，帶一趟文化回家（講者：鍾佳蓁）

8月16日14:00~16:00 踩線文化資產：走進原鄉的旅行提案（講者：全偉義）

8月17日14:00~17:00 原創專用權講座：原創專用權實務經驗分享（講者：黃居正／陳忠駿／姑慕．瓦歷斯）

8月17日10:00~17:00 原創專用權展示

「島嶼源流─114年原住民族文化展演暨講座系列活動」海報。

活動預告。圖／取自文資局官網 活動預告。圖／取自文資局官網

「島嶼源流」展區地圖。圖／取自文資局官網