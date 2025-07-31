史博館x東京大學跨國合作「臺灣蘭花百姿」200件臺日文物見證植物與藝術的百年交會

國立歷史博物館今（14）日與日本東京大學綜合研究博物館共同呈現跨國策劃的「臺灣蘭花百姿－臺北展」，展覽以臺灣蘭花為主軸，集結臺日兩地自然科學與藝術文化領域珍貴藏品，囊括不同時代、媒材、以蘭為題的作品，以及蘭科植物標本與植物畫，展出逾200件文物，是史博館重新開館後，首次國際跨域合作策展，即日起展出至9月7日，歡迎民眾前來感受蘭花文化的雅緻與多元，探索這段跨越山林與城市、傳統與當代、科學與藝術的文化旅程。

「這是一個透過蘭花發現與相遇的過程」，李遠致詞時說，展覽除了可以發現臺灣的歷史、文化，也讓大家看見臺灣與日本的相遇、科學與藝術的相遇，還有「與自己的相遇」。李遠說，業餘畫家的父親在他小時候就要他學畫蘭花，大學唸生物系的他，也難忘當時採集植物標本的過程，「這個展覽讓我在最短的時間，與我的過去、童年及大學相遇」。

「臺灣蘭花百姿－臺北展」展出戰後臺灣繪畫中的蘭，文化部長李遠（左1）欣賞史博館館藏溥心畬作品《蘭》。圖／國立歷史博物館

李遠說，展覽除了能看見日治時期蘭花被發現、被命名，並建立起譜系的過程；也能看見不同時期繪畫中的蘭花所代表的文化差異，例如日本時代有根的蘭花，吸收完土裡的養分後長出花朵，想到的是母親與兒子的關係；國民政府來臺後失根的蘭花，則表現藝術家想念失去國家的心境。期盼藉由這個結合許多不同領域、不同時代創作及標本的展覽，邀請更多年輕朋友，看見不同文化間的相遇及許多過去不知道的臺灣。

國立歷史博物館長洪世佑表示，「臺灣蘭花百姿」展2月於東京首展，7月移師臺灣，跨國且跨領域，除了史博館典藏的藝術品，更橫向連結國內外眾多館所，展覽中有首次在臺灣亮相的重要作品，東京大學特別出借包含明治時期的渡部鍬太郎（1860-1905）、高屋肖哲（1866-1945）、明治末年到昭和初年間活躍的山田壽雄（1882-1941）的原畫；臺灣第一代植物畫家王仁禮（1909-1988）與當代植物畫家中島睦子（1939-）的珍貴手稿；臺灣原住民族鄒族文化裡視為神花的「金草蘭」，以及臺灣館藏中罕見曝光的蘭花攝影玻璃底片與腊葉標本等，豐富展現臺灣蘭花在各領域的獨特意義。

「臺灣蘭花百姿－臺北展」展出戰後臺灣繪畫中的蘭，圖中為史博館館藏臺灣前輩藝術家陳進作品《春蘭》。圖／國立歷史博物館

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，臺灣的蘭花在世界上享有盛名，臺灣原生蘭的多樣性與美麗不斷吸引國際眾多科學家與愛好者，此次展出是認識臺灣自然、歷史、文化與美學的絕佳機會，期盼臺日能在各領域的交流更加深化。

東京大學綜合研究博物館長西秋良宏表示，此展是東京大學和史博館於2024年簽署的研究合作協議而開展的計畫，臺北展的規模遠大於東京，資料範圍更廣，內容更豐富，除了參觀展覽，也能透過厚厚的展覽圖錄了解兩地展覽的內容。

日方策展人特聘副教授寺田鮎美以「金蘭之誼」描述此展，象徵臺日兩館非常親密而深厚的友誼，展覽中值得關注的是山田壽雄於2023年12月捐贈給東京大學博物館的畫作，包括標示「臺灣產」的報歲蘭、三種臺灣特有的石斛蘭和蝴蝶蘭。這些記錄了戰前臺灣蘭花在日本的栽培和開花情況，是園藝史和文化史中引人入勝的歷史文獻。

山田壽雄_寒蘭 カンラン Cymbidium kanran Makino Yamada Toshio , UMUT ©IMT

柴原雪 静物 Shibahara Yuki, Still Life

史博館說明，展覽共規劃5大展區，內容涵蓋臺灣蘭花的自然與人文脈絡、清代書畫裡的君子之蘭、日本學者於日治時期對蘭科植物的系統採集與研究、至近代蝴蝶蘭形象的流行與應用，更匯聚多位重量級藝術家作品，包括戰後渡海大家溥心畬（1896-1963）、張大千（1899-1983）等傳統文人畫蘭，到融合中西的海上畫派與嶺南畫派作於臺灣的寫生畫蘭，再到因史博館發起而創作的蘭花繪畫，以及陳進（1907-1998）、席德進（1923-1981）等名家筆下各具風格的蘭花書畫，展現在不同時代以蘭花作為意象的美學演變。

溥心畬 素蘭靈芝 Pu Hsin-yu, Orchids and Lingzhi 。圖／國立歷史博物館官網

陳進_春蘭 陳進 春蘭 Chen Chin, Spring Orchid。圖／國立歷史博物館官網

展場設計豐富的互動體驗，如「蘭花人格測驗」，測出屬於觀眾特別的6種命定蘭花，完成互動即可現場列印專屬紀念花籤。此外，史博館也精心籌辦多場導覽、講座與體驗課程、歷史場景走讀，史博館商店並推出多款蘭花相關文創商品，讓不同年齡層的觀眾都能深度認識蘭花背後豐富的文化脈絡。

「臺灣蘭花百姿－臺北展」即日起展出至9月7日，合作借件的夥伴包括東京大學、國立臺灣大學博物館群、農業部林業試驗所、國立臺灣美術館、國立臺灣歷史博物館、國立公共資訊圖書館、高雄市立歷史博物館、國立臺灣博物館、中央造幣廠及邱園等，共同向觀眾推薦此檔不僅是藝術與植物學交會的盛宴，也穿越了國度、種族、時間等不同層次的跨國展覽。更多資訊請見「國立歷史博物館」官網及「國立歷史博物館」臉書粉絲專頁。

展覽資訊： 臺灣蘭花百姿－臺北展

展覽日期：即日起至2025年9月7日

開放時間：週二至週日10:00-18:00（每週一公休，逢國定假日或活動則另行公告）

展覽地點：國立歷史博物館1、2樓（臺北市中正區南海路49號）

「臺灣蘭花百姿－臺北展」主視覺。圖／國立歷史博物館