「光之雕塑家」安東尼・麥考爾首度來台個展　富邦美術館今起預售開賣

繼6月推出備受好評的「印象派」特展,引領觀眾探索大自然光影的魅力後,富邦美術館將於7月26日起推出在倫敦泰特現代美術館(Tate Modern)展覽爆滿、應觀眾熱烈反應而延期的紐約藝術家安東尼・麥考爾(Anthony McCall)首度在台個展——「安東尼・麥考爾:在光中遇見你」(Anthony McCall: Meeting You Halfway)(圖一)。

預售票170元(原價250元)、預售雙人套票禮品組(圖二):「微醺開瓶器組」399元(含2張展覽票及1件展覽限定磁鐵開瓶器,限量500組)、「光之漫遊包組」799元(含2張展覽票及1件展覽限定空氣萬用包,限量500組),富邦美術館官網7月11日中午12點啟售!

麥考爾近年最知名的「固體光」系列 帶您走入電影與雕塑交會的沉浸空間

本次展覽聚焦呈現麥考爾自1973年以來持續發展的「固體光」(Solid Light)作品,特別聚焦於橫向投影、結合聲音與空間感知的幾件代表作,這些作品透過數位投影描繪動態的幾何光形,在黑暗空間中投射出彷彿可觸碰的光錐,邀請觀眾走入光中,成為作品的一部分。此外更展出麥考爾一系列素描、攝影與錄像作品。

展名「在光中遇見你」,意指藝術家以光形「走向」觀者,而作品的完整體驗需由觀者主動穿梭、感知與探索,才能「相遇」。這不僅呼應麥考爾強調觀者參與的藝術態度,也回應展覽本身的策展策略——邀請觀眾進入一個光與聲音構成的沈浸空間。

藝術家安東尼·麥考爾Anthony McCall。圖/取自Anthony McCall官網

「光之雕塑家」麥考爾:跨越當代藝術與實驗電影的先驅

麥考爾1946年出生於英國,現居美國紐約,為重要當代藝術家,自1970年代以來,以創造結合電影、雕塑與裝置的「固體光」作品聞名。他的作品探索光線、空間、觀眾與時間之間的關係,經常透過投影裝置創造一種「可觸知」的光的體積,邀請觀者穿梭於光影構成的空間中,產生身體與感官上的參與。

此次亦展出麥考爾作於1973年的經典作品《描繪圓錐的線》(Line Describing a Cone),被認為是當代藝術與實驗電影領域的里程碑,也被他稱為「第一部存在於真實三維空間中的電影」。麥考爾的創作深受極簡主義與觀念藝術影響,亦和1970年代的實驗表演、結構電影發展脈絡緊密相關。

如今,麥考爾的重要性已廣受國際肯定,他的個展於世界各地美術館舉辦,包括近期在義大利的維納利亞宮(La Reggia di Venaria)(2025年)、韓國的Futura Seoul(2025年)、英國的泰特現代美術館(Tate Modern)(2024年)及西班牙的畢爾包古根漢美術館(Guggenheim Bilbao)(2024年)等皆有展出。

推出受麥考爾裝置作品啟發的沉浸式感官體驗活動 今夏必朝聖的跨域藝術盛宴

除了展覽本身,富邦美術館亦將推出一系列與麥考爾作品呼應的沈浸式感官體驗活動,包含原創電子音樂、舞蹈演出與感官互動裝置,邀請觀眾在黑暗之中,以身體感知光的雕塑,為此次展覽重要亮點之一。

安東尼・麥考爾(Anthony McCall),《在光中遇見你 II》,2009年,裝置現場,義大利瑞士藝術博物館,盧加諾,2015年。Photo by Stefania Beretta. Courtesy of the artist and Sean Kelly, New York / Los Angeles and Sprüth Magers.

即將推出「沁涼印象雙展套票組」 富邦美術館官方Line限量販售

炎炎夏日,富邦美術館即將推出「沁涼印象雙展套票組」(含1份展覽限定印象派日式冰、1把印象派涼扇、1張印象派展覽票及1張安東尼・麥考爾展覽票),富邦美術館官方Line限定販售,每日限量100組,售完為止。(圖三)

邀請您到富邦美術館,踏入「光之雕塑家」安東尼・麥考爾的光影宇宙,在詩意流動的霧氣與光束中穿梭,感受今夏最震撼感官的藝術體驗