阮劇團《噪音風暴》暑假進駐空總劇場！4齣劇、39場演出回應當代失序與焦慮

2025年夏天，以「阮的故事 咱來交陪」演出新台味的阮劇團，首度挑戰以全新劇場行動計畫《噪音風暴—LOUDER》進駐台北空總劇場，於7月18日至8月24日展開為期六週、集結四齣好劇「熱天酣眠」、「鬼地方」、「小雪」以及「可愛的人們」，總計39場風格鮮明的劇場作品，以創新形式回應當代社會的失序與焦慮，期望觀眾不只是觀看者，也是參與者，能在吵雜混亂的日常中找回自我、面對風暴，重拾平靜。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示：「對於阮劇團而言，劇場行動不僅是戲劇演出，更是一場對話的邀請。『實驗』、『深度』與『共感』是阮劇團的品牌發展核心，而劇場是一個場合，阮劇團希望我們的表演對於觀眾像是一場邀請對話的行動，透過劇情與劇本，在共同感受之下帶給觀眾除了感官之外，更有思考與療癒。」

「現在的年輕人，其實每天都像是活在一場巨大的噪音風暴之中，因此我們今年以『噪音風暴—LOUDER』為題，同時選擇了四項劇目：『熱天酣眠』、『鬼地方』、『小雪』以及『可愛的人們』，陪觀眾一起穿越喧囂，看見自己、理解彼此。」

四齣好戲：透過不同氣質與時代，看透噪音的本質

《噪音風暴—LOUDER》在戲劇規劃上，維持阮劇團擅長於台語在不同世代與語境中的文化樣貌與轉化痕跡，推出四齣作品：

2025噪音風暴：《熱天酣眠》

《熱天酣眠》

「世界亂糟糟的，荒謬的事情輪番上演，但別擔心，一切都會變好的」

「熱天酣眠」是阮劇團的經典之作，以典雅文學式台語詩性語彙構築劇場語言，呈現廟宇文化與鄉土精神，聲腔詩意中帶有汗味與記憶。透過豐富而荒謬的情節，讓你明白生活瑣事所產生的噪音，最終皆有定案，在莞爾一笑中找到心中的安穩以及面對未來的能量。

2025噪音風暴：《鬼地方》

《鬼地方》

「對我來說，老家是個我一輩子都想逃離的鬼地方」

改編自陳思宏同名小說，台語台詞採用「文學本位」進行翻譯與展演，刻畫各種光怪陸離的崩壞、家族的傷痕與醜陋、小鎮的祕密、時代的恐怖與無情。傳遞某種原生家庭以愛為名的噪音與煩惱，希望透過直視真實進行內心和解。

2025噪音風暴：《小雪》余品潔 feat. 淺堤

《小雪》

「請繼續前行、我會找到你」

獲「文化部推動表演藝術青少年節目開發計畫」支持，加開青年專場。由阮劇團當家花旦余品潔與獨立樂團「淺堤」共同創作，以音樂劇場形式演繹青春的故事、身體與情感，讓觀眾隨著節奏，走上一場充滿詩意的旅程。人在成長的過程像是有無盡的關卡，不斷追求目標的過程更應該停下腳步回顧自己走來的路程，好好地接住自己。

2025噪音風暴：《可愛的人們》

《可愛的人們》

「世界太吵了，大家都搶著說話，我反而漸漸沒什麼話想說了」

專為青少年創作，邀請Z世代一同探索當代年輕人的疑問與迷惑，禁忌、語言與政治正確，將「審查機制」賦予觀眾。在這個很怕說錯話的年代，進一步了解未來要怎麼走，各種問題，都沒有標準答案，都是哲學，怎麼樣回答，都可能可愛或不可愛。

阮劇團《噪音風暴—LOUDER》7月18日至8月24日進駐台北空總劇場，邀請大眾能走進劇場感受表演，並從參與中獲得思考與療癒的力量！更多演出、購票資訊可參考阮劇團官方網站或臉書社群查詢。

演出資訊 《噪音風暴—LOUDER》

演出地點｜臺北 空總劇場(台北市大安區建國南路一段177號--臺灣當代文化實驗場 C-LAB，中正堂)

演出時間｜2025年7月18日－8月24日，共6週，39場

2025噪音風暴完整的場次規劃與演出時間。