TOMICA小汽車55週年博覽會華山開展 邀你挑戰贏取限定車款

「TOMICA小汽車55週年博覽會」再次登臺，即日起在臺北華山正式開展。親子大小與小汽車迷們最愛的TOMICA博覽會，由麗嬰國際、時藝多媒體、開麗娛樂、新世博國際所共同主辦，特別從日本引進，慶祝TOMICA小汽車誕生55週年的盛會於2025年6月28日至9月14日就在華山1914文創園區-中4B館盛大開展，共同歡慶TOMICA這個深植人心的經典品牌邁入第55週年！

「TOMICA小汽車55週年博覽會」展場（時藝多媒體提供）

本次將再次帶領小汽車迷和大小朋友們一同進入TOMICA的奇妙世界，再次探索TOMICA小汽車的誕生歷程；體驗從經典小汽車到2025年最新車款的無限魅力；挑戰多項趣味互動遊戲並贏得自己的專屬限定小汽車，以及體驗全新登場的「TOMICA彩繪車競速賽」多媒體互動遊戲！今年暑假，誠摯邀請您一起見證這段55年來的精彩歷程，並盡情享受玩樂時光。

特色車款展示（時藝多媒體提供）

迪士尼系列專區（時藝多媒體提供）

歡慶TOMICA小汽車品牌誕生55週年

TOMICA是由日本TAKARATOMY公司於1970年推出的知名小汽車玩具品牌，至今已成為全球廣受喜愛的玩具之一。從最初的6種車款起，於每個月的第3個星期六固定發布數款新車，累計至今TOMICA已推出數千款以上車型，包含乘用車、跑車、救護車、古典車款等多樣化選擇，並且每年持續推出新款車型，以滿足各年齡層車迷的收藏、遊玩需求。無論是童年回憶還是收藏愛好者，TOMICA都已經成為許多人生活中不可或缺的經典存在。

上百款TOMICA小汽車一次展出（時藝多媒體提供）

主題展區與「彩繪車競速賽」互動體驗

本次展覽設有四大主題展區，讓民眾可以全面體驗TOMICA的奇妙世界。

「小汽車展示區」

將帶領大家深入了解TOMICA誕生55年的歷程，並展示各種經典車款及品牌聯名車款，讓觀眾了解TOMICA小汽車的精湛工藝和製造過程。

「街道城市區」

將重現TOMICA世界中的城市街道場景，民眾不僅可以與各式小汽車互動遊玩，還能參與消防員、加油站等職業的互動遊戲，並在生動的場景中拍攝充滿趣味的紀念照片。

「遊戲工坊」

專為大小朋友打造，分為免費體驗區與付費挑戰區，大家可以親自體驗挖土機工程車、雙軌賽車賽道等刺激有趣的遊戲，並透過挑戰獲得限量小汽車作為獎勵。

「TOMICA彩繪車競速賽」

本次展覽重頭戲！將讓觀眾親手上色，創造出獨一無二的TOMICA小汽車，並使用多媒體掃描技術展示自己創造的小汽車，甚至可以讓自己彩繪的專屬小汽車參加比賽。當然，這些親手製作的小汽車將成為珍貴的紀念品，帶回家一同分享這段獨特的回憶！

「彩繪競速車」自己畫專屬小汽車（時藝多媒體提供） 「彩繪競速車」自己畫專屬小汽車（時藝多媒體提供）

利百代攜手共襄盛舉 藏家絕不能錯過

利百代深耕台灣一甲子，致力於推動創新與社會責任，透過這次與「TOMICA小汽車55週年博覽會」合作，期許共同開啟文化創意交流與合作的契機。

此外，還有不可少的TOMICA商品專賣店，集結多款TOMICA小汽車與各式官方周邊商品，為收藏家與粉絲提供不可錯過的絕佳機會，讓每一位觀眾都能帶回專屬的紀念品。展覽即日起至9月14日，於華山1914文化創意產業園區 中4B館，盛大展出中！更多展覽相關消息，請關注展覽官方粉絲團。

展覽資訊 TOMICA小汽車55週年博覽會

展覽地點：華山1914文化創意產業園區 中4B館

展覽期間：2025/6/28（六）-9/14（日）

營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

主辦單位：時藝多媒體傳播股份有限公司

授權單位：麗嬰國際股份有限公司

票價：展期單人票：299元／展期小汽車套票：399元（含限定小汽車乙台）／現場優待票：260元／現場小汽車優待票：350元 優待票資格：

1.憑本國大專院校以下之有效學生證件及當年度學年註冊章，每證限購一張。（碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用）﻿

2.年滿3歲以上之兒童。

「TOMICA小汽車55週年博覽會」主視覺