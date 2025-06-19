臺史博《冠軍之路》棒球特展、趣味台語營暑假驚喜登場

今年暑假，國立臺灣歷史博物館為大小朋友準備了一場結合歷史、語言、藝術與運動的暑期嘉年華——「一擊棒呀！臺史博FUN暑假」將於7月1日至8月31日舉行。從熱血沸騰的《冠軍之路：臺灣尚勇》主題展覽，到富有教育性與趣味性的台語營、戲劇導覽與多元互動體驗，讓民眾以最輕鬆的方式，探索臺灣的歷史與文化。

臺史博將於7月15日推出《冠軍之路：臺灣尚勇特展》，回顧2024年臺灣奪下世界棒球冠軍的榮耀時刻，傳遞「臺灣尚勇」的運動精神，透過豐富的展品與精彩的敘事重現國家隊的奮戰歷程，向運動員精神致敬。展覽同時搭配經典尋找小鴨活動——由臺史博人氣小鴨變身為7款造型吸睛的棒球小鴨，包括TEAM TAIWAN鴨、啦啦隊鴨等，分佈於不同展區，等你來「尋找棒球小鴨」！尋找小鴨活動自7月1日起展開，參加者完成指定任務後，即可兌換限量好禮。

「一擊棒呀！臺史博FUN暑假」系列活動將於7月1日至8月31日舉行。

免費台語營開放報名！玩遊戲學語言，親子同樂零負擔

獲文化部國家語言整體發展方案支持，臺史博特別規劃5梯次「鬥陣來耍咱 ê 故事：歇熱台語營」，課程內容包括遊戲體驗、展覽亮點故事分享、博物館園區自然生態探索、繪本說故事、互動戲劇等，讓孩子在看展覽、聽故事及互動體驗中自然學習台語和歷史文化。營隊活動免費，歡迎6歲以上孩童及家長共同參與。

台語營活動讓孩子在看展覽、聽故事及互動體驗中自然學習台語和歷史文化。

戲劇、音樂、工作坊 多元體驗日日有驚喜

7月起臺史博連番登場的活動包括，每週二、四的「叫賣臺灣味」文化互動體驗，重溫古、今攤販的歷史滋味；7月3日由臺北市立大安國中弦樂團帶來快閃音樂會。7月4日起臺史博最火紅的原創互動劇場《戲遊時光》登場，將由專業演員陳韋龍扮演3段不同時期的歷史小人物，帶領觀眾感受歷史洪流中不同的生命故事。緊接著7月18日有「故事時光屋」，藉由繪本《會說話的畫》，讓孩子了解畫作修復知識與過程。還有，千萬別錯過7月26日有策展與藝術體驗雙活動及1場特展親子導覽，策展活動將帶領參與者發掘臺灣飲食文化的底蘊，並學習線上策展實作；藝術活動則引導孩童用繪畫說故事，創作專屬的「藏話箱」；特別為兒童親子設計的「館藏桌遊」特展導覽，帶大家從遊戲看見時代與歡笑記憶。8月23日壓軸登場的「藝術偵探寫生記」工作坊，參與者將經由觀察畫作細節，學習藝術與歷史的結合，最後還能帶回屬於自己的創作。

7月4日起臺史博最火紅的原創互動劇場《戲遊時光》登場，將由專業演員陳韋龍扮演3段不同時期的歷史小人物，帶領觀眾感受歷史洪流中不同的生命故事。 7月起每週二、四的「叫賣臺灣味」文化互動體驗，重溫古、今攤販的歷史滋味。

臺史博暑期於7月1日至8月31日使用文化幣購買門票、語音導覽或商品，並完成「尋找棒球小鴨」或「AR仙怪歷險記」指定任務，即可兌換文化幣專屬禮，館內4樓現正展出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景特展」、「數味食光：臺灣飲食記憶特展」及「開箱吧！臺史博館藏桌遊特展」，為博物館之旅留下更多驚喜與收穫。詳細活動資訊請參閱臺史博官網（https://www.nmth.gov.tw）或臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/NMTH100/）。