高美館「KSpace高雄實驗場」聯手衛武營 《漂流相對靜止》走進聲音與記憶交織的漂流之路

高雄市立美術館（高美館）「KSpace高雄實驗場」與衛武營國家藝術文化中心（衛武營）「高雄雄厲害」—高雄兩大藝文機構代表性徵件計畫再度強強聯手，攜藝術團體「二律悖反協作體」推出新展《漂流相對靜止》，呈現與新世代藝術創作者共構的嶄新連結與可能性。展覽自即日起（23）展出至7月6日止，邀請觀眾一同感受新銳藝術團隊的創作能量如何穿越記憶、歷史與身體感官，在高雄這座創意城市中持續流動發光。

《漂流相對靜止》展覽主視覺。圖／高美館

展覽以演員姸青現場演出揭開序幕，展場的木作棧板上行走的演員彷彿身處漂流海上的擁擠船艙，有著對岸上未知想像的期待與恐懼。高美館代理館長林羿妏表示，高美館「KSpace高雄實驗場」與衛武營「高雄雄厲害」的合作計畫繼2023年首度推出《老鷹的眼淚—劉冠妏個展》後，很高興今年能夠再次以跨場域、跨媒介的方式聯手鼓勵在地創作，開啟藝術與城市的嶄新對話。兩個重要徵件計畫都是致力於鼓勵創新與實驗精神的重要平台，鼓勵藝術家們突破既有框架，激發觀眾更多對藝術的想像與對話。

《漂流相對靜止》一展由二律悖反協作體的劇場創作《乘上未知漂流去》延伸，以華人女性遷移史為題，透過空間裝置與感官體驗讓觀眾感同身受女性在歷史洪流中的生命狀態。這不只是藝術創作，更是深刻的歷史回望與社會關懷，如同本館三樓目前展出的《珍珠—南方視野的女性藝術》Part II: 館藏選粹，共同關注女性創作者與當代社會中女性的處境。期盼透過多元的展覽引發更多社會對話與思考，讓藝術成為促進理解與共感的重要力量，未來更持續與衛武營攜手支持青年創作與多元觀點的展現。

高美館「KSpace高雄實驗場」《漂流相對靜止》展覽現場（林宏龍攝影） 高美館「KSpace高雄實驗場」《漂流相對靜止》展覽現場（林宏龍攝影）

開幕由演員姸青及二律悖反協作體負責人李勻帶來現場演出（林宏龍攝影）

衛武營藝術總監簡文彬指出，推薦「高雄雄厲害」入選作品至高美館「KSpace高雄實驗場」是表演與視覺藝術領域的重要結合，也擴大支持藝術多元創作的精神，讓大眾看到高雄藝文創造力。衛武營「高雄雄厲害」徵件計畫希望透過多元的表演形式講述高雄的故事，吸引國內外許多新銳團隊共同發展原創的創作構想。本展是2023年「高雄雄厲害」計畫作品《乘上未知漂流去》的延伸，感謝高美館讓這個表演作品得以在靜態空間繼續延展它的生命力，更恭喜團隊即將前往澳亞藝術節演出。期盼未來更多藝術家與團隊持續以高雄為靈感來源，創造出令人動容的作品。誠摯邀請大家6月14與15日親臨衛武營，感受這部作品的現場力量。

衛武營藝術總監簡文彬蒞臨《漂流相對靜止》展覽致詞（林宏龍攝影）

「二律悖反協作體」成立於2020年，由多位不同領域的創作者組成，關注身體、記憶與場域在當代語境下的交會，創作長期聚焦於「亞洲島嶼記憶的再敘述」、「非職業表演者的身心經驗」與「特定場域中的感知重組」。團隊擅長運用文字、聲音、光影與空間等媒介，突破劇場、裝置與聲響的邊界，其中成員林昭安更以作品《自我控訴》獲得2022世界舞台設計展（WSD）空間設計首獎。

本展主創者與策劃由團隊負責人李勻擔任，他指出本展關注華人女性移民史，這段特殊卻常被遺忘的歷史訴說19世紀末到20世紀中期許多華人女性以婚姻或人口販運的方式被帶往東南亞各地。她們的故事雖未見於官方記錄，卻深埋在個人的記憶裡。非常感謝高美館與衛武營的支持，透過《漂流相對靜止》展覽與《乘上未知漂流去》演出這兩個孿生作品，將這些埋藏在歷史中的女性故事帶到更多地方。

二律悖反協作體負責人李勻分享《漂流相對靜止》展覽創作理念（林宏龍攝影）

《漂流相對靜止》自即日起（23）於高美館地下樓KSpace展覽室展至7月6日，邀請觀眾一同走進這個歷史與記憶交織的聽覺容器，展開跨越時空的旅程。高美館徵件計畫「KSpace高雄實驗場」開放跨領域藝術創作者投件申請，相關資訊歡迎至高美館官網查詢 首頁／展覽與活動／徵件辦法。

​ 高美館《漂流相對靜止》展覽開幕現場嘉賓合影，左起為衛武營國家藝術文化中心戲劇顧問耿一偉、高美館代理館長林羿妏、二律悖反協作體負責人李勻、衛武營藝術總監簡文彬（林宏龍攝影）

展覽資訊： 《漂流相對靜止》

展覽時間：2025年5月17日（六）－7月6日（日）

營業時間：每週二至日9:30-17:30（週一休館）

展覽地點：高雄市立美術館地下一樓KSpace高雄實驗場