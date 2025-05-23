國美館藝術圖書中心改裝亮相 首檔主題展「造書之術」解密出版品美感與製作秘辛

為提供更優質的藝術知識服務與豐富的閱覽體驗，國立臺灣美術館3樓的藝術圖書中心今（17）日以嶄新面貌重新開幕，由國美館長陳貺怡主持開幕式，邀請空間設計規劃團隊黃智良、「造書之術」展覽策劃團隊國立臺中教育大學美術系劉子平老師，以及藝術家謝里法等各界貴賓出席盛會，並特別頒發感謝狀予謝里法老師，感謝其無私捐贈重要藝術文獻。

藝術圖書中心服務台

「資料中心」轉型「藝術圖書中心」

國美館陳貺怡館長表示，這座館內重要的藝術圖書資源基地，原名「資料中心」，自成立以來主要服務館內研究與策展需求。此次改名為「藝術圖書中心」，更貼近大眾認知與使用習慣，展現國美館推廣藝術閱讀、深化藝術教育的重要使命。作為「全民美術館」，希望讓這個圖書中心不僅服務藝術界專業人士，也能夠普及到一般民眾，讓更多人享受這個寶貴的閱讀空間。經過改造，藝術圖書中心現在提供舒適的閱讀角落、書籍展示區，文獻特藏區也典藏並展示了謝里法老師捐贈的珍貴美術史資料。期望這個多功能的空間，除了作為藏書場所外，能成為激發創意和靈感的源泉，鼓勵更多人來這裡閱讀與交流，真正實現「全民」共享藝術的理想。

（左）國美館長陳貺怡頒發感謝狀致贈謝里法老師

藝術家謝里法表示，多年前他曾在臺北舉辦文件展，展出一批圖書資料，但未受到重視，讓他感到失望。沒想到多年後，國美館重視這些文獻資料，並為它們找到了真正的歸屬，謝老師對此深表感謝。

特藏文獻區

閱覽區閱讀亭

閱讀角落

16萬藏書與首檔策展「造書之術」搶先開箱！

藝術圖書中心目前藏書量已達近16萬筆，涵蓋藝術史、藝術理論、設計、建築、攝影等多元領域。為提升整體使用體驗，中心進行了全面空間改造，新增多樣化閱讀角落與彈性使用的多功能區域，營造出溫馨舒適、富含設計感的閱讀氛圍。

本次重新開幕亦特別推出由中教大劉子平老師帶領學生吳亭寬、許芸瑄策劃的「造書之術」主題展覽，帶領民眾認識一本書的誕生歷程，從書寫文字到編排裝幀，細細品味書籍所蘊含的美感與工藝。同時，數位資源體驗區的設置，讓讀者能透過新科技探索資料，如設有數位電視討論室與團體視聽空間，擴大使用場景與互動性。

「造書之術」主題展

「造書之術」主題展策展人劉子平導覽 「造書之術」主題展-藝術家之書 「造書之術」外文圖書展

值得一提的是，中心亦設有文獻特藏區，典藏臺灣重要藝術與文化史料，以及館藏工作區，讓民眾能一窺圖書修復過程，深入了解圖書保存的專業實務。此外，館內並設有配合展覽主題的專書展示區、本館出版品與新書專區，讓知識探索更加即時且多元。

國美館誠摯邀請民眾走進全新的藝術圖書中心，一同感受藝術知識的深度與閱讀的美好。這不僅是知識的殿堂，更是與藝術對話、與文化相遇的空間。

館藏工作區-文獻整飭、圖書修復

長桌展示閱讀區

團體視聽空間

數位資源體驗區討論室

數位資源體驗區討論室

數位資源體驗區大小討論室及影音觀賞座位

國立台灣美術館 「藝術圖書中心」

館址：台中市西區五權西路一段二號 國美館３樓

開放時間：週二至五9:00-17:00；週六、日9:00-18:00（週一休館）