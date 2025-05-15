AI戰帖來了！南美館特展「詠唱世」探索人機共創的新世代
在AI生成內容（AIGC）與LLM（大型語言模型）迅速發展的時代，人類創作者正面臨前所未有的衝擊與挑戰。當AI已經深入我們的日常，不只是輔助工具，而成為創作的夥伴，藝術的樣貌將會如何改變？
臺南市美術館全新主題展覽「詠唱世──人工智慧給人類的一封挑戰信」，由策展人羅禾淋策劃，集結13組來自不同領域的藝術家與創作團隊，在AI正夯的世代，透過作品探索AI與人類之間「協作」、「共存」到「融合」的多重可能，重新思考藝術本質與創作者的角色定位。「詠唱世」不只是展現一個以提示語驅動的創作時代，更像是一場人類與機器智慧共同構築未來的實驗與思辨，即日起至10月12日在南美2館展出，帶你領略AI對藝術創作的影響力！
三個主題區域，對應AI三個發展階段
本次展覽分成「AI協作」、「AI共存」、「AI融合」三個主題，來對應AI的三個發展階段，邀請不同領域的創作者，實際嘗試與AI共同創作。
「AI協作」階段聚焦在AI如何成為創作者的協作夥伴，強調「信任」是人機協作的關鍵。四位來自文學、漫畫、插畫、繪畫領域的創作者，嘗試讓AI參與資料蒐集、初稿撰寫等階段，進行跨媒介創作。在「AI共存」階段，則呈現人與AI並肩創作的樣貌。創作者運用AI大量生成視覺與聲音內容，探索新的表達形式，創作者轉為導演與策劃的角色，與AI共同完成作品。
來到「AI融合」階段，展覽探討了人機之間更深層次的互動關係，雖然尚未達到意識層面的結合，但在資料輸入、演算法設計、互動體驗上已展現出人機共演的智慧迴圈。當AI悄無聲息地融入創作流程，甚至難以被察覺時，它不僅改變了作品的生成方式，也重新挑戰了我們對「創作貢獻」的定義。
人機共創思辯逐步展開
「詠唱世」並不將焦點放在「使用AI是否正確」，而是邀請每一位創作者思考，當AI成為創作的一部分，我們該如何重新定位自身，又該如何找到與機器智慧共存、共創的方法。
6日展覽開幕現場，甫上任的文化局黃雅玲局長特別撥冗到場觀展，並在致詞中表示這是一檔向民眾展示，當有新的創作材料出現時，創作者總是第一手踴躍嘗試使用在創作中的當代型展覽。南美館館長龔卓軍則說，以前在動漫或電影中出現人物進到虛擬網路世界的設定或場景，在現代的生活中彷彿已經越來越不難想像，期待藉由展覽一起走進人機對話的現場，進行一場思辨。而策展人羅禾淋則帶領眾參展者們親自進行導覽，藉由動畫師、樂團、漫畫家等跨領域的藝術家為現場來賓及媒體介紹他們與AI共同合作下所產生的藝術創作。
「詠唱世──人工智慧給人類的一封挑戰信」是一次對未來創作方式的提問，也是一場人類與AI攜手共築未來的想像實驗。臺南市美術館邀請民眾，一起透過感官體驗，閱讀這封來自人工智慧的挑戰信。
展覽資訊
「詠唱世──人工智慧給人類的一封挑戰信」
展出時間：2025/5/6～2025/10/12
展覽地點：臺南市美術館2館 展覽室 J、O、P
展覽官網：連結
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