賞畫又能玩創作！奇美博物館兒童夏令營「藝術大豐收」三大體驗一次滿足

琅琅悅讀／ 奇美博物館
奇美博物館「藝術大豐收」兒童夏令營，透過互動導覽帶領孩子欣賞名畫，親眼感受畫家筆觸魅力。圖片來源：奇美博物館
奇美博物館「藝術大豐收」兒童夏令營，透過互動導覽帶領孩子欣賞名畫，親眼感受畫家筆觸魅力。圖片來源：奇美博物館

原來可以這麼好玩！人氣兒童夏令營「藝術大豐收」今年暑假再度登場，結合「立體導讀」、「展廳互動導覽」與「創意實作」三大環節，讓孩子不只能「看」畫，更能「玩」藝術，從欣賞到，全面體驗藝術的樂趣。將於7、8月每週五登場，5/12開放早鳥優惠，限額報名。

奇美博物館兒童夏令營今年特別強調「平面觀察」與「立體創作」的雙重體驗，從立體童書認識畫作故事與構圖色彩，到展廳近距離欣賞名畫的筆觸細節，最後在小藝術工作坊動手實作。課程結合感官探索與創意思考，讓藝術學習從紙本走進實境、從靜態走向互動，不僅培養孩子的審美力與觀察力，更能激發創造力與自信心，打造屬於自己的藝術豐收世界。

奇美博物館「藝術大豐收」兒童夏令營，以立體童書為啟蒙，引導孩子輕鬆進入藝術世界。圖片來源：奇美博物館

三大單元層層推進 打開孩子的藝術感官

課程包含三大核心單元，循序漸進地引導孩子深入體驗藝術的多重魅力。第一單元「解構藝術」以童趣十足的《我的大豐收─畫作尋寶祕笈》立體童書為啟蒙，透過立體圖像、彩色濾鏡與互動貼紙等豐富設計，帶領孩子拆解畫作背後的故事與繪畫技巧，從畫家簽名、色彩構圖、形狀運用到材質觀察，輕鬆掌握欣賞名畫的九大祕訣。

第二單元「親近藝術」則實地進入展廳，透過導覽與互動學習單，引導孩子近距離欣賞、觀察畫作的筆觸與細節，感受畫家靈動的藝術表現，讓孩子在真實的藝術氛圍中體會作品的力量。

第三單元「創作藝術」，將帶領孩子把前面學到的抽象知識，變成一座看得見、摸得到的立體作品。孩子將嘗試「底稿複製技法」，把草圖轉印到砂紙上，用蠟筆揮灑色彩，並體驗捲紙板、鋪上綠油油的草地、灑上細細的草粉，完成一卷卷立體的「豐收草堆」，並搭建出遠近不同視角的立體風景，感受從2D到3D的創作想像與思維。

奇美博物館「藝術大豐收」兒童夏令營，帶領孩子們動手發揮創意，打造專屬藝術作品。圖片來源：奇美博物館

暑假首選！7、8月每週五下午登場 適合8至12歲兒童

奇美博物館表示，「藝術大豐收」兒童夏令營不只是培養孩子的藝術賞析，更是激發創造力與想像力的舞台，希望透過這場沉浸式藝術之旅，提升小朋友的美學素養。

2025「藝術大豐收」兒童夏令營將於7、8月每週五下午13:30至16:30舉行，對象為8至12歲兒童，每場次上限15位。營隊費用內含3小時活動學費、《My Harvest Journey我的大豐收─畫作尋寶祕笈》立體童書、活動教具與創作材料，並贈送2張奇美博物館常設展全票（價值400元）。報名費用原價2,500元，5/12至6/15推出早鳥9折優惠2,250元。報名情請上奇美博物館官網臉書社群查詢 。

奇美博物館「藝術大豐收」兒童夏令營，透過互動導覽帶領孩子欣賞名畫，親眼感受畫家筆觸魅力。圖片來源：奇美博物館

展覽資訊：

「藝術大豐收」
時間：2025年7月-8月，每週五下午13:30至16:30
地點：奇美博物館
售票：5/12開放早鳥優惠

圖片來源：奇美博物館

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