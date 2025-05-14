518國際博物館日／臺文館「Tsi̍p Lí Kap Guá集你佮我」多項系列活動 邀大家闖關體驗臺灣文學！

國立臺灣文學館為響應2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，5月14日至18日以「Tsi̍p Lí Kap Guá集你佮我」為主題，於臺南本館及臺北分館（臺灣文學基地）推出博物館日系列活動，將典藏文物修復、改編與數位跨域應用成果，以工作坊、說故事、數位遊戲及線上線下展覽、講座等各種不同的多元閱讀形式，邀請大、小朋友們攜手來參與，並透過闖關集章方式，集結你我之共同體驗，一起打造文學新未來！

國立臺灣文學館表示，2025年國際博物館日主題是「未來」，且可進一步延伸為「活用創新科技」、「號召兒童及青少年參與」等概念。臺文館近年積極推動臺灣文學的改編、跨域及科技應用，並努力向下扎根，開創多元的文學閱讀形式，藉由此次主題，恰好將歷年成果以闖關集章的方式，讓大小朋友們走入博物館，動手動腦、實際體驗，活動期間只完成指定任務，即可兌換好禮。

5月14日及17日首先登場的是「小小手護者培育計畫：記憶．技藝敘事保存工作坊」。臺文館是紙質文物典藏及修復的專業機構，此次工作坊將以氰版顯影技術為主題，讓觀眾透過實作認識影像與文物保存的科學知識，深化文資保存與科普教育。

5月17日上午的「故事聯合國」由美國在台協會高雄分處張子霖處長親自為小朋友說故事，分享美國作家Jon Agee創作的Life on Mars（我的火星探險），一起探索火星的秘密。當日下午的「飛越文學天際線」講座，則重磅邀請知名作家陳思宏分享《社頭三姊妹》背後的成長記憶與文學思維，帶領讀者探討家族與地方的交錯敘事。

身為聽障示範館的臺文館，5月18日上午則安排「小手圓舞曲：親子手語說繪本故事」活動，聾老師及手語翻譯員將演繹臺灣台語繪本《覕相揣》，讓兒童認識「聽聾共融」的理念，體驗手語故事中真摯的情感互動，一次體驗臺灣手語及台語兩種國家語言。此外，5月18日全天還將開放體驗《Story Breaker》、《1940》與《藏字人．搜妖錄》三款遊戲，讓觀眾透過不同形式感受文學改編遊戲的沉浸式樂趣。同步登場的是本館與中研院合作的開放資料線上展——「流行關鍵字：文學？」，從文學文物出發，以數位圖像串聯故事，讓你我親身感受：文學，就是我們的生活關鍵字。

臺文基地5月18日推出《邊走邊玩的攝影詩人》雙語實境遊戲，邀觀眾一同走訪周邊人文風景。

本次系列活動期間，本館藝文商店將祭出優惠活動，凡消費滿518元抽獎一次，通通有獎。參與集章任務任一活動，至商店出示集章卡，並使用文化幣消費，還贈送本館紀念品。

本館在北部的據點——臺灣文學基地也共襄盛舉，推出「邊走邊玩攝影詩人」雙語導覽，結合手機遊戲，走訪臺文基地周邊文資景點。由馬翊航老師主講「別對我小心翼翼：臺灣文學中的性與挑釁」講座，則探討文學如何透過挑釁的語言撼動性別秩序、挑戰社會規範。

「518，我在臺文館、臺文基地！」歡迎大小朋友透過有趣的科技體驗；講座、走讀、實境解謎等豐富的閱讀形式，共同想像與構築文學博物館的未來。更多活動詳情與報名方式，請見官網及藝文活動平臺（https://reurl.cc/M39XEK）。

臺文館5月14日至18日以「Tsi̍p Lí Kap Guá集你佮我」為主題，於臺南本館及臺北分館（臺灣文學基地）推出博物館日系列活動！ 臺文館5月17日由陳思宏分享其新書《社頭三姊妹》背後的成長記憶與文學思維，帶領讀者探討家族與地方的交錯敘事。

臺文館5月18日全天開放體驗《Story Breaker》、《1940》與《藏字人．搜妖錄》三款遊戲，透過不同的遊戲形式，感受文學改編劇情推演與角色扮演的沉浸式樂趣。